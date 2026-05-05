Đối thủ trận ra quân VCK U17 châu Á 2026 của U17 Việt Nam là U17 Yemen được đánh giá "mềm" nhất bảng đấu. Mục tiêu của thầy trò HLV Cristiano Roland ở trận này không gì khác là 3 điểm.

Chiến thắng không chỉ giúp U17 Việt Nam có "vốn" trong cuộc đua vé đi tiếp vào tứ kết, mà còn tạo nên tâm lý tốt với các cầu thủ trẻ trước hai trận đấu được dự báo khó khăn hơn rất nhiều trước U17 Hàn Quốc và U17 UAE.

Chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026, U17 Yemen tập trung trong nước từ giữa tháng 4 trước khi di chuyển sang Saudi Arabia hôm 25/4. Đội bóng này có một số trận giao hữu với các đội địa phương với kết quả không như kỳ vọng. Trong trận giao hữu gần nhất khi tập trung tại Jeddah, U17 Yemen thua U17 Uzbekistan 1-2. Được biết, U17 Yemen gặp vấn đề về lực lượng khi không thể bổ sung 6 cầu thủ trẻ đang thi đấu tại Saudi Arabia như kế hoạch ban đầu.

“Kết quả bốc thăm đặt đội U17 Yemen vào một hành trình đòi hỏi sự tập trung cao độ ngay từ trận đấu đầu tiên. Họ phải đối mặt với U17 Việt Nam, một tập thể giàu tốc độ và kỹ thuật", tờ Mojaz News của Yemen viết.

Cũng theo tờ Mojaz News, màn so tài với U17 Việt Nam chính là trận đấu bản lề vì nó định đoạt phần lớn cơ hội đi tiếp của U17 Yemen. Nếu giành được 3 điểm, các cầu thủ trẻ sẽ tự tin hơn và nâng cao tinh thần, giảm bớt áp lực trước những toan tính phức tạp của hai trận đấu tiếp theo gặp U17 UAE và U17 Hàn Quốc.

U17 Yemen từng giành vé dự World Cup 2002, tuy nhiên từ đó tới nay bóng đá trẻ Yemen không đạt được nhiều thành tích tốt. Trong khi đó, U17 Việt Nam chưa từng dự World Cup nhưng lại đang có bước tiến vượt bậc dưới thời HLV Cristiano Roland. Đó là lý do mà HLV Haitham Al-Asbahi và các học trò tỏ ra rất thận trọng trước trận mở màn.

Trong khi đó, U17 Việt Nam xác định rõ mục tiêu phải thắng U17 Yemen. Nếu thua hoặc thậm chí là hòa, cơ hội đi tiếp của Nguyễn Lực và các đồng đội trở nên vô cùng khó khăn.

Ngoài việc nghiên cứu kỹ về đối thủ, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh điều quan trọng nhất là U17 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ về đấu pháp, thể lực, tâm lý và cả sự thích nghi với thời tiết, múi giờ tại Saudi Arabia.

"Chúng tôi hiểu rằng VCK U17 châu Á là một cấp độ cao hơn nhiều, cạnh tranh hơn nhiều, nên cần chuẩn bị một cách tích cực nhất để các em đạt 100% phong độ”, thuyền trưởng người Brazil khẳng định.