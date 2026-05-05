Tối 4/5 theo giờ địa phương, U17 Việt Nam bước vào buổi tập thứ ba tại Jeddah.
Toàn đội khẩn trương hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận ra quân gặp U17 Yemen tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026.
Đây là buổi tập có ý nghĩa quan trọng khi thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland bước vào giai đoạn hoàn thiện những chi tiết cuối cùng trước trận đấu. 
Nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu (20h địa phương) cũng như điều kiện thi đấu dưới ánh đèn, ban huấn luyện điều chỉnh thời gian tập muộn hơn so với hai buổi trước.
Các cầu thủ có tinh thần rất thoải mái.
Tất cả hướng tới trận ra quân với sự tự tin rất cao.
Trong buổi tập này, HLV Cristiano Roland tập trung rà soát nhân sự, hoàn thiện lối chơi dự kiến áp dụng trước U17 Yemen.
U17 Việt Nam củng cố các mảng miếng tấn công - phòng ngự và tình huống cố định.
 Nhà cầm quân người Brazil theo sát từng nội dung, trực tiếp hướng dẫn để đảm bảo các cầu thủ nắm vững yêu cầu chiến thuật.
HLV Cristiano Roland trực tiếp thị phạm các cầu thủ.
Tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều khó khăn khi chung bảng cùng U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. 
Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp U17 Yemen (7/5), đối đầu U17 Hàn Quốc (10/5) trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE (14/5).

Ảnh: VFF