Thép Xanh Nam Định thua Thể Công Viettel 0-1 ở trận đấu bù vòng 10 LPBank V-League. Đây là trận thứ 3 Xuân Son không thể ghi bàn kể từ khi trở lại sau chấn thương.

Đánh giá về phong độ của Xuân Son, HLV Mauro Jeronimo cho biết: “V-League có sự khác biệt so với các giải đấu khu vực hay châu lục. Khả năng thi đấu của Xuân Son bị ảnh hưởng khi thời gian bóng lăn trên sân ít. Ngoài ra, V-League có nhiều tình huống bóng dài và phạm lỗi, riêng trận này tôi đếm có khoảng 40 lỗi.

Xuân Son chưa có bàn thắng kể từ ngày trở lại V-League. Ảnh: S.N

Xuân Son có gần 1 năm nghỉ thi đấu vì chấn thương, nên đòi hỏi về thể chất, tốc độ ở cậu ấy là khó. Tuy nhiên Xuân Son đang nỗ lực từng ngày để trở lại, điều này giúp ích cho Thép Xanh Nam Định và tuyển Việt Nam".

Về chuỗi 10 trận không thắng của Thép Xanh Nam Định, HLV Mauro Jeronimo nói: "Đây là trận đấu lớn, hai đội đều có nhiều điểm mạnh, cân bằng. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, còn HLV Popov có hơn 1 năm làm việc với Thể Công Viettel.

Thẳng thắn mà nói, trận này Thép Xanh Nam Định không xứng đáng thua. Hiệp 1 hai đội chơi cân bằng, hiệp 2 Thép Xanh Nam Định chơi hay hơn, kiểm soát bóng và nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi có 2-3 cơ hội trong vòng cấm nhưng tiền đạo không tận dụng được. Trong khi Thể Công Viettel có bàn thắng duy nhất trận đấu. Họ nhanh hơn, sẵn sàng hơn và tận dụng được cơ hội.

Thép Xanh Nam Định 10 trận không thắng. Ảnh: S.N

Chúng tôi phải cố gắng. Đội có sự cải thiện. Cuối tuần này đội gặp Ninh Bình trên sân nhà, cố gắng có được kết quả tốt nhất, cụ thể là 3 điểm. Chúng tôi sẽ chơi tấn công, cống hiến để mang niềm vui tới người hâm mộ".

Bên kia chiến tuyến, HLV Popov của Thể Công Viettel cho biết: "Xin chúc mừng các cầu thủ có chiến thắng ở trận khai xuân. Tôi không muốn đánh giá về màn thể hiện của Xuân Son vì đây là trận đấu của 2 đội bóng. Về chấn thương của Bùi Tiến Dũng, cậu ấy có thể vẫn chưa thể trở lại ở trận đấu sắp tới".