Từ Đình Bắc

Sau VCK U23 châu Á, Đình Bắc tiếp tục là cái tên buộc người hâm mộ phải nhắc đến nhiều hơn khi vẫn chơi nổi bật trong màu áo CLB CAHN ở Champions League Two.

Dù không thể giúp đội nhà giành quyền đi tiếp, đồng thời cũng bị từ chối 2 bàn thắng trong các trận lượt đi (CLB CAHN bị xử thua 0-3) và về (VAR từ chối bởi đồng đội phạm lỗi trước đó), nhưng rõ ràng màn trình diễn của tiền đạo sinh năm 2004 là vô cùng ấn tượng.

Đình Bắc đang chứng minh các cầu thủ trẻ không còn... trẻ

Đáng nói, Đình Bắc không cô độc, cầu thủ người xứ Nghệ là một trong số những cầu thủ U23 Việt Nam vừa trở về từ giải châu lục vẫn chơi tốt và đang khẳng định được giá trị ở CLB. Nhờ vậy, chân sút này như là bằng chứng khẳng định thế hệ vừa giành hạng ba giải U23 châu Á đang dần chuyển mình cũng như hướng đến một vị trí chính thức tại tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Thời của người trẻ đang đến?

Sự xuất hiện của những Đình Bắc, Văn Khang, hay Trung Kiên không phải là sự vội vàng, mà nó đến từ một logic tất yếu. Thứ nhất, chính các cựu binh đang tạo ra "khoảng trống" để người trẻ tiến lên.

Dù đẳng cấp và kinh nghiệm của những Hoàng Đức, Quang Hải… vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí vẫn nhỉnh hơn các đàn em. Tuy vậy, trong kế hoạch dài hơi, HLV Kim Sang Sik có lý do để ưu tiên những học trò vừa cùng ông chinh chiến và giành thành tích vang dội ở U23 châu Á.

Để sẵn sáng gánh vác những nhiệm vụ cùng các đàn anh ở tuyển Việt Nam

Thứ hai, bóng đá Việt Nam đang hướng đến những mục tiêu lớn hơn, xa hơn. Tấm vé dự VCK World Cup 2030 là giấc mơ không còn xa vời. Để hiện thực hóa điều đó, việc chuẩn bị lực lượng từ bây giờ là vô cùng cần thiết. Một tuyển Việt Nam trẻ trung, giàu khát khao và được tích lũy kinh nghiệm sớm chính là nền tảng vững chắc cho hành trình chinh phục giấc mơ xa ấy.

Sẽ có những âu lo về việc "đốt cháy giai đoạn" khi trao cơ hội cho những cầu thủ còn non kinh nghiệm. Nhưng, khoảng trống ấy có thể được bù đắp phần nào bằng những giải pháp tình thế như cầu thủ nhập tịch. Tất nhiên, không thể và chưa thể loại trừ hoàn toàn các cựu binh đang chơi tốt như Quang Hải hay Hoàng Đức, bởi đây vẫn là những điểm tựa cần thiết.

Dù vậy, dòng chảy thời gian là không thể cưỡng lại. Nhìn vào cách Đình Bắc và các đồng đội tự tin bước ra sân khấu lớn, có thể tin rằng, thời của người trẻ ở tuyển Việt Nam đang thực sự đến.