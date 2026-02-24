Những lời chia tay sắp đến

Bức tranh nhân sự của tuyển Việt Nam đang thay đổi từng ngày với những mảng màu tươi sáng hơn. Những gương mặt trẻ trung từ lứa U23 châu Á 2026 đang tràn đầy khát khao khẳng định mình, bên cạnh đó làn sóng cầu thủ nhập tịch chất lượng hứa hẹn gia tăng sức mạnh cho "Chiến binh Sao vàng" trong thời gian tới.

Sự dịch chuyển tất yếu ấy, dù khách quan hay chủ quan cũng đang dần khép lại cánh cửa với một thế hệ vàng, hiện tượng một thời của bóng đá Việt Nam với những cái tên Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn…

Lứa cầu thủ tài năng nhà bầu Đức rất khó có cơ hội trở lại tuyển Việt Nam

Sự cạnh tranh khốc liệt từ các đàn em trẻ, khỏe, giàu năng lượng hơn, cùng với đó là chiến lược trẻ hóa mạnh mẽ và sự bổ sung từ các cầu thủ nhập tịch, khiến cơ hội trở lại của những "gà cưng" một thời của bầu Đức gần như bằng không. Cho nên, lứa cầu thủ này đang dần trở thành những người ở lại phía sau, trên hành trình tiến về phía trước của bóng đá Việt Nam.

Niềm vui từ chuyện tre chưa già, măng đã mọc

Khó mà không có những tiếc nuối khi lứa cầu thủ của bầu Đức từng khiến bóng đá Việt Nam tìm lại niềm vui hơn chục năm về trước tới đây sẽ nói lời chia tay tuyển Việt Nam một cách lặng lẽ. Nhưng, công bằng mà nói điều này cũng là quy luật khó trách trong bóng đá.

Khi lứa U23 đang trưởng thành nhanh chóng

Nhìn vào màn trình diễn của Đình Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Trung Kiên... người hâm mộ có quyền hy vọng bởi lứa cầu thủ mới này không chỉ là tương lai còn đang sẵn sàng cho hiện tại. Sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch chất lượng càng làm cho bức tranh cạnh tranh thêm phần gay cấn, buộc mọi cầu thủ phải nỗ lực gấp đôi.

Vì thế, nhìn từ một góc độ tích cực, việc Công Phượng hay Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh khó có cơ hội trở lại, dù đáng tiếc, lại là một tín hiệu đáng mừng.

Bởi cho thấy lứa kế cận đã đủ lớn, đủ mạnh để gánh vác trọng trách ở tuyển Việt Nam. Một thế hệ vàng khép lại, để mở ra một chân trời mới đầy hứa hẹn với những con người mới, khát vọng mới. Đó là vòng tuần hoàn bất tận của bóng đá, và với tuyển Việt Nam lúc này, đó là một vòng tuần hoàn đầy hy vọng hơn là lo âu hay đáng tiếc.