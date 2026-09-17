Chỉnh thước ngắm

U23 Việt Nam đã có một trận đấu tốt trước U23 Kuwait. Chủ động trong phần lớn thời gian, tạo ra được những cơ hội rõ ràng và quan trọng nhất, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh không cho đối thủ Tây Á chơi theo như ý đồ.

Nếu chỉ nhìn vào thế trận, màn trình diễn ấy hoàn toàn có thể khiến người hâm mộ hài lòng. Nhưng điều đáng tiếc nằm ở chỗ, U23 Việt Nam vẫn rất chưa ổn trong khâu dứt điểm.

U23 Việt Nam có một trận đấu tốt

Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh tạo ra cơ hội nhưng chưa đủ sắc sảo ở pha bóng cuối cùng. Có những tình huống chỉ cần thêm một nhịp quyết đoán, một cú sút chính xác hơn hoặc một lựa chọn hợp lý hơn, là có thể làm tung lưới đối thủ.

Và đây không phải câu chuyện mới xuất hiện ở Asiad của U23 Việt Nam. Tại VCK U23 châu Á 2026 hồi đầu năm, đội cũng từng cho thấy khả năng chơi bóng khá tốt, tuy nhiên, hiệu quả trước khung thành chưa tương xứng với số cơ hội tạo ra. Khi đó, sự tỏa sáng của Đình Bắc giúp giải quyết không ít vấn đề.

Chính bởi thế, trận gặp Philippines có thể là thời điểm để U23 Việt Nam cải thiện khả năng dứt điểm. Đồng thời đây phải là lúc các chân sút tìm lại sự tự tin và độ chính xác trước khung thành.

Và hơn thế nữa

Hàng thủ U23 Việt Nam nhìn qua có một ngày thi đấu khá nhẹ nhàng khi U23 Kuwait không tạo được quá nhiều sức ép. Nhưng sự nhàn nhã ấy không có nghĩa nơi hậu tuyến của đội đã hoàn toàn ổn.

Thực tế, U23 Kuwait vẫn có khoảng ba cơ hội ngon ăn và phải nhờ vào sự xuất sắc của Cao Văn Bình mới không thua trước khi bị thủng lưới từ một tình huống cố định.

Nhưng các chân sút hay hàng phòng ngự cần sự chính xác, tập trung hơn

Đáng nói, những cơ hội này không đến từ một hệ thống tấn công quá biến hóa của đối thủ mà phần lớn bắt nguồn từ sai số và những thoáng thiếu tập trung bên phía U23 Việt Nam.

Đây mới là điều đáng lưu tâm, bởi gặp một đối thủ yếu hơn hoặc không tận dụng tốt cơ hội, sai số có thể chỉ dừng lại ở một lời cảnh báo. Nhưng trước đội bóng có chất lượng hơn rất có thể lập tức biến thành bàn thua.

Chính vì vậy, điều U23 Việt Nam cần chỉnh không chỉ nằm ở những cú dứt điểm mà còn là khả năng duy trì sự tập trung nơi hàng phòng ngự trong những trận đấu kế tiếp.

Khi các đối thủ mạnh hơn xuất hiện, cơ hội sẽ ít đi, còn sai lầm phải trả đắt hơn. U23 Việt Nam đã cho thấy họ có thể tạo ra thế trận tốt và thậm chí đi xa hơn vòng tứ kết như mục tiêu đề ra. Nhưng trước hết cần giải quyết những bài toán tưởng nhỏ mà lại không nhỏ, như đã nhìn thấy sau trận hoà tiếc nuối với U23 Kuwait.