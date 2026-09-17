Tương lai của Anthony Hudson trên ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan vừa có diễn biến bất ngờ, có thể được định đoạt sớm hơn dự kiến.

Theo nhà báo “Jay Worapath” - chuyên gia luôn theo sát “Voi chiến” - Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã đạt thỏa thuận gia hạn với chiến lược gia người Anh đến năm 2029.

HLV Hudson được cho là sẽ nhận hợp đồng mới. Ảnh: FAT

Hợp đồng hiện tại của Hudson vốn chỉ kéo dài đến sau Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Vì thế, nếu thông tin trên được xác nhận, FAT đã quyết định giữ nhà cầm quân 45 tuổi thêm hai năm mà không chờ kết quả tại sân chơi lớn nhất châu lục.

Đây là diễn biến khá bất ngờ bởi Hudson vừa cùng Thái Lan thất bại trước Việt Nam trong trận chung kết ASEAN Cup 2026. “Voi chiến” thua 0-2 trên sân Rajamangala trước khi hòa 2-2 tại Mỹ Đình.

Tuy nhiên, FAT dường như không đánh giá Hudson chỉ qua một giải đấu. Nhà cầm quân người Anh đã giúp Thái Lan giành vé dự Asian Cup 2027, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn từ thời điểm còn giữ chức Giám đốc kỹ thuật của liên đoàn.

Hudson gia nhập FAT với vai trò GĐKT vào tháng 6/2025, trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt “Voi chiến” từ tháng 10 cùng năm.

Việc từng tham gia hoạch định chiến lược giúp ông hiểu tương đối rõ hệ thống bóng đá Thái Lan, từ đội tuyển, các tuyến trẻ đến Thai League và mạng lưới đào tạo cầu thủ.

FAT được cho là muốn tận dụng lợi thế ấy để xây dựng một hệ thống ổn định, thay vì tiếp tục vòng luẩn quẩn thay HLV sau mỗi giải đấu không đạt mục tiêu.

Hudson sẽ có thời gian hoàn thiện lối chơi, xây dựng dữ liệu cầu thủ và thúc đẩy quá trình chuyển giao giữa đội tuyển quốc gia với các đội trẻ.

Theo truyền thông Thái Lan, kết quả tái đấu tuyển Việt Nam không ảnh hưởng đến niềm tin của FAT với Hudson. Ảnh: S.N

Dù vậy, thông tin gia hạn hiện mới xuất phát từ giới truyền thông. FAT chưa công bố chính thức những chi tiết quan trọng như thời hạn cụ thể, điều khoản đánh giá thành tích hay phạm vi quyền hạn của Hudson.

Bài kiểm tra gần nhất dành cho ông là FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia - nơi Thái Lan có trận đấu với tuyển Việt Nam (18h30 ngày 29/9).

Sau đó, Asian Cup 2027 sẽ trở thành thước đo quan trọng nhất cho khả năng đưa “Voi chiến” tiến gần trình độ hàng đầu châu lục.

Hợp đồng đến năm 2029, nếu trở thành hiện thực, cho thấy FAT đặt cược vào sự liên tục và ổn định. Dù vậy, trong trường hợp Thái Lan không thành công ở FIFA ASEAN Cup 2026, áp lực mà các bên phải nhận sẽ rất lớn.