Trận thua Đài Loan (Trung Quốc) ngày ra quân khiến hành trình của tuyển nữ Việt Nam tại Asiad 2026 gặp rất nhiều khó khăn. Tại lượt thứ 2 tại bảng E, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đối đầu Nhật Bản, trong khi Thái Lan gặp Đài Loan (Trung Quốc).

Trên thực tế, cơ hội đi tiếp với tuyển nữ Việt Nam vẫn còn nhưng rất hẹp. Kịch bản đẹp nhất với Thanh Nhã và các đồng đội là có điểm trước Nhật Bản và thắng Thái Lan ở lượt cuối, khi đó mới rộng cửa vào tứ kết.

Tuy nhiên, việc giành điểm trước Nhật Bản là gần như không thể. Ở trận ra quân, Thái Lan thua Nhật Bản 8 bàn không gỡ. Vì vậy, mục tiêu thiết thực với đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc là hạn chế bàn thua trước Nhật Bản, qua đó có hiệu số tốt nhằm tranh tấm vé vớt đi tiếp (trở thành một trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất).

Tuyển nữ Việt Nam rút ra nhiều bài học ở trận ra quân. Ảnh: VFF

Ở buổi tập chiều 16/9 chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản, dù thời tiết không thuận lợi, các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần tập luyện tích cực, chủ động bảo ban và hỗ trợ nhau trong từng nội dung. Ban huấn luyện cũng điều chỉnh giáo án phù hợp, tập trung vào những yêu cầu chiến thuật và phương án vận hành lối chơi trước đối thủ Nhật Bản.

Bên cạnh thời gian trên sân, các cầu thủ cùng Ban huấn luyện cũng dành thời gian xem video, nghiên cứu đối thủ, qua đó nắm bắt đặc điểm lối chơi và những tình huống có thể xuất hiện trong trận đấu. Từ những phân tích này, toàn đội tiếp tục điều chỉnh cách tiếp cận và hoàn thiện sự phối hợp giữa các tuyến.

Tuyển nữ Việt Nam gần như chắc chắn chơi phòng ngự phản công, thậm chí "đổ bê tông" khi đối đầu với đối thủ quá mạnh là Nhật Bản. Trước thử thách cực lớn, HLV Hoàng Văn Phúc bên cạnh những động viên, cũng yêu cầu toàn đội có sự tập trung, tuân thủ chiến thuật để có kết quả tốt nhất.

Trận đấu tuyển nữ Việt Nam vs Nhật Bản diễn ra vào lúc 17h30 ngày 17/9 trên SVĐ Shizuoka ECOPA (Nhật Bản).