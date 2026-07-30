Video HLV Park Hang Seo mất bình tĩnh, suýt ăn thua đủ với đối thủ:

Truyền thông Thái Lan vừa đăng tải đoạn video HLV Park Hang Seo nổi nóng trong trận đấu giao hữu giữa Kanchanaburi Power gặp Eastern SC (Hong Kong, Trung Quốc). Kanchanaburi Power là đội bóng được cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam dẫn dắt.

Theo đoạn video này, sau một tình huống cầu thủ hai đội va chạm ở cuối trận, khiến trọng tài tạm dừng trận đấu, HLV Park Hang Seo từ khu vực kỹ thuật lao vào sân với thái độ tức giận. Một trợ lý của HLV Park Hang Seo chạy theo can ngăn, nhưng phải một lúc sau ông thầy người Hàn Quốc mới hạ hỏa.

Trên Fanpage chính thức của CLB Kanchanaburi Power, đội bóng này cho biết trận đấu "thực sự nóng", và cho rằng hành động của HLV Park Hang Seo là "máu lửa", đúng với tính cách của ông.

Kể từ ngày chia tay tuyển Việt Nam, đây là lần đầu tiên HLV Park Hang Seo dẫn dắt một đội bóng. CLB Kanchanaburi Power thi đấu tại giải Thai-League 2 của Thái Lan.