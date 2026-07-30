Hàng thủ sẽ không thay đổi nhiều

Sau các trận đấu vừa qua, hàng thủ tuyển Việt Nam vẫn để lại những băn khoăn nhất định. Vì thế, có ý kiến cho rằng HLV Kim Sang Sik cần ưu tiên gia cố hệ thống phòng ngự khi Singapore được đánh giá khó chịu và giàu sức tấn công hơn Myanmar hay Timor Leste.

Nhưng khả năng đó có lẽ không xảy ra. Nếu điều chỉnh, ông Kim Sang Sik có thể chỉ thực hiện ở mức độ vừa phải. Văn Hậu có thể được trả về hành lang cánh trái sở trường, trong khi Nhật Minh là ứng viên sáng giá để xuất phát ngay từ đầu. Đây đều là những thay đổi thiên về con người hơn là thay đổi cách vận hành.

HLV Kim Sang Sik khả năng sẽ không đưa ra điều chỉnh lớn cho hàng phòng ngự đội nhà

Phần còn lại của hệ thống phòng ngự có lẽ được giữ nguyên. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi hơn một tháng làm việc liên tục, HLV Kim Sang Sik hẳn đã có những đánh giá rất rõ về khả năng phòng ngự của đội nhà.

Nếu liên tục thay đổi hàng thủ chỉ sau mỗi trận đấu sẽ rất khó tạo được sự ổn định. Nói cách khác, ông Kim có thể chấp nhận những sai số nhỏ để giữ sự ổn định của cả hệ thống thay vì “đập đi và xây mới” thời điểm giải đấu đã bắt đầu.

Điều chỉnh nơi hàng công

Nếu hàng thủ không phải nơi HLV Kim Sang Sik muốn tạo ra khác biệt, hàng công lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Sau trận ra quân, Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc đã chơi tốt cũng như tìm được tiếng nói chung để tạo ra sự hiệu quả rất cao bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste.

Tuy nhiên, rất có thể trận đấu gặp Singapore trên sân Mỹ Đình vào tối 31/7, không loại trừ HLV Kim Sang Sik sẽ đưa ra những lựa chọn mới đối với hàng công tuyển Việt Nam.

Trái lại sẽ đưa ra những điều chỉnh cho hàng công

Chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn muốn tìm thêm những tổ hợp tấn công mới trước khi bước vào giai đoạn quyết định của ASEAN Cup 2026, không phải vì hàng công chơi chưa tốt, mà bởi ông muốn tuyển Việt Nam sở hữu nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn, tránh phụ thuộc vào một bộ ba cố định.

Đây cũng là khu vực thuyền trưởng người Hàn Quốc còn nhiều lựa chọn nhất như Tài Lộc, Gia Hưng, Ngọc Mỹ vẫn chờ xuất trận, hay Hai Long rất khát khao thể hiện nhiều hơn sau khi được vào sân ở chiến thắng trước Timor Leste.

Khi trong tay có nhiều cầu thủ chất lượng, việc xoay tua ở hàng công vừa giúp duy trì sự cạnh tranh, vừa tạo thêm những phương án chiến thuật mới. Quan trọng hơn, sẽ khiến Singapore và cả những đối thủ mạnh hơn như Indonesia gặp khó trong việc phân tích lối chơi của tuyển Việt Nam.

Bởi nếu hàng thủ cần sự ổn định để tạo nên một hệ thống vững chắc, thì hàng công lại cần sự biến hóa để luôn mang đến bất ngờ. Và rất có thể, đó mới là nơi HLV Kim Sang Sik đặt nhiều kỳ vọng nhất trước cuộc đối đầu với Singapore.

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