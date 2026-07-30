Thái Lan tỏ ra đặc biệt quan tâm sau khi kết quả bốc thăm FIFA ASEAN Cup 2026 đưa “Voi chiến” vào cùng bảng B với đội tuyển Việt Nam, Pakistan và Philippines.

Truyền thông xứ Chùa vàng đồng loạt nhấn mạnh đây sẽ là cơ hội để đội tuyển Thái Lan đòi lại món nợ trước đối thủ nhiều duyên nợ nhất khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam chung bảng Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Tờ Thairath giật dòng tít: “Có cơ hội phục thù! Đội tuyển Thái Lan chung bảng với Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026”.

Cách dùng từ “phục thù” phản ánh kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ Thái Lan trước màn tái đấu với tuyển Việt Nam, đội bóng đang giữ vị thế hàng đầu Đông Nam Á sau chức vô địch ASEAN Cup gần nhất, cũng là ứng viên sáng giá cho sự kiện đang diễn ra.

Trong khi đó, Siam Sport thể hiện sự háo hức về giải đấu mới: “Nóng bỏng! Tuyển Thái Lan chung bảng với Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026”.

Theo kết quả bốc thăm, bảng B của Division 1 quy tụ Việt Nam, Thái Lan, Pakistan và Philippines. Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Malaysia, Singapore và Ấn Độ.

Giải đấu diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10/2026, còn FIFA sẽ công bố thể thức và lịch thi đấu chi tiết trong thời gian tới. Đây cũng là đợt FIFA Days đầu tiên trong mùa giải 2026/27.

Không chỉ báo chí, người hâm mộ Thái Lan cũng đánh giá cuộc đối đầu với Việt Nam sẽ quyết định cục diện bảng đấu.

Hai nền bóng đá đã tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt trong nhiều năm qua, từ cấp đội tuyển quốc gia đến các giải trẻ.

Vì vậy, việc lá thăm một lần nữa đưa hai đội vào chung bảng được xem là tâm điểm của giải đấu ngay từ trước khi bóng lăn.

Tài khoản Thitisak Petchtiam nói về việc các CLB Thai League phải nhả cầu thủ: “Giải này do FIFA trực tiếp tổ chức nên điểm tích lũy FIFA nhiều hơn AFF Cup.

Lịch thi đấu cũng trùng FIFA Days nên các đội có thể triệu tập đầy đủ đội hình mạnh nhất. Nhìn chung giải đấu có tiêu chuẩn và đẳng cấp hơn”.

Một tài khoản khác thì bi quan: “Nói thật nhé, cử đội tuyển mạnh nhất đi đá rồi quyết ăn thua đủ thì nếu vô địch cũng chẳng được lợi gì nhiều, còn nếu bị loại thì chỉ thêm áp lực.

Theo tôi, khôn ngoan hơn là thắng thua không quá quan trọng, cứ cử đội U23 đi thi đấu thì sẽ có ích hơn”.