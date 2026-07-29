Ảnh: Hồ Hải Hoàng
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Thay vì chú ý quá sớm đến Mitchell Baker, tuyển Việt Nam cần có lời giải với Ilhan Fandi của Singapore ở bảng A ASEAN Cup 2026.
Tuyển Việt Nam góp mặt tại Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 và nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Thái Lan, Philippines và Pakistan.
Singapore mang tới thử thách khó, nhưng nếu chơi đúng sức, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà, lượt thứ 2 bảng A, ASEAN Cup 2026.