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Chiều 29/7, tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho cuộc tiếp Singapore, lượt thứ 2 bảng A, ASEAN Cup 21026.
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Ở buổi tập này, Nguyễn Tài Lộc cho thấy anh hoàn toàn bình phục chấn thương.
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Đặng Văn Lâm cũng đã trở lại với tuyển Việt Nam.
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Tuyển Việt Nam lần đầu có đủ quân số.
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Bầu không khí rất thoải mái trong buổi tập của tuyển Việt Nam.
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Trên sân nhà, Quang Hải và các đồng đội hướng tới chiến thắng trước Singapore.
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Theo quan sát, tuyển Việt Nam tập nhiều các bài tấn công.
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Xuân Son, Đình Bắc là những mũi nhọn trên hàng công của đội bóng áo đỏ.
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HLV Kim Sang Sik có thể chỉ đạo tuyển Việt Nam gây sức ép lớn ngay từ đầu với Singapore, tìm kiếm bàn thắng sớm trong trận đấu diễn ra vào lúc 20h ngày 31/7 trên SVĐ Mỹ Đình.

Ảnh: Hồ Hải Hoàng

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