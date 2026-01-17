Theo đó, bầu Đức đã quyết định thưởng cho 5 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ HAGL gồm thủ môn Trung Kiên, Quốc Việt, Nhật Minh, Lý Đức, Quốc Cường mỗi người 50 triệu đồng sau những đóng góp cho U23 Việt Nam ở chiến thắng trước U23 UAE.

Không dừng ở đó, ông chủ HAGL cũng tiếp tục treo thưởng riêng cho nhóm cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình mỗi người sẽ nhận 100 triệu nếu ở trận bán kết kéo đối thủ vào đá luân lưu và 200 triệu nếu giành chiến thắng.

Bầu Đức vừa thưởng lớn cho U23 Việt Nam sau tấm vé vào bán kết giải U23 châu Á 2026. Ảnh: Trần Chung

Ngoài số tiền thưởng cho các cá nhân, bầu Đức cũng thưởng riêng cho U23 Việt Nam 1 tỷ đồng sau chiến thắng U23 UAE ở vòng tứ kết. Và nếu giành vé vào chung kết, số tiền thầy trò HLV Kim Sang Sik nhận được là 2 tỷ đồng.

Trước khi bầu Đức công bố mức thưởng, U23 Việt Nam đã nhận 3,2 tỷ đồng cho chiến tích giành vé vào vòng bán kết U23 châu Á 2026.

Hiện tại đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bán kết chỉ được xác định sau trận U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc lúc 18 giờ 30 tối nay.

