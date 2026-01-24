U23 Việt Nam khép lại hành trình tại giải U23 châu Á 2026 với chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 Hàn Quốc, giành vị trí hạng ba chung cuộc. Ngay sau trận đấu, VFF thưởng nóng 2 tỉ đồng, trong khi bầu Đức thưởng thầy trò HLV Kim Sang Sik tới 3 tỉ đồng.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trực tiếp gửi lời chúc mừng và biểu dương nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội. Quyết định thưởng nóng của VFF và bầu Đức không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự ghi nhận kịp thời sau những nỗ lực hết sức của đội bóng áo đỏ.

U23 Việt Nam được thưởng lớn sau thành tích hạng ba châu lục. Ảnh: AFC

Tính từ đầu giải đấu, U23 Việt Nam nhận được tổng số tiền thưởng lên tới 5,1 tỷ đồng từ VFF. Trước đó, đội được thưởng qua từng cột mốc: 500 triệu đồng cho trận thắng U23 Jordan, 600 triệu đồng sau trận thắng Kyrgyzstan, 800 triệu đồng khi vượt qua Saudi Arabia ở vòng bảng và 1,2 tỷ đồng cho chiến tích đánh bại U23 UAE tại tứ kết.

Ngoài ra, bầu Đức thưởng U23 Việt Nam 1 tỉ đồng sau trận thắng U23 UAE, thưởng 3 tỉ đồng sau trận thắng U23 Hàn Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, riêng tiền thưởng của bầu Đức và VFF với thầy trò HLV Kim Sang Sik lên tới 9,1 tỉ đồng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn