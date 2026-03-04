HLV Vũ Tiến Thành tới Ninh Bình

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi công bố sa thải HLV Gerard Albadalejo vì đội nhà nhận 3 thất bại liên tiếp và đang rời xa chức vô địch, CLB Ninh Bình đã tìm được người thay thế. Cái tên được lựa chọn vừa mang tính bất ngờ, nhưng cũng lại vô cùng… hợp lý là đương kim GĐKT của CLB HAGL – ông Vũ Tiến Thành.

HLV Vũ Tiến Thành rời HAGL, cập bến Ninh Bình dẫn dắt đội bóng cố đô đua vô địch

Ai cũng biết mối quan hệ giữa đội bóng của bầu Đức và Ninh Bình mật thiết ra sao kể từ khi CLB cố đô xuất hiện trở lại trên bản đồ bóng đá Việt Nam đôi năm trước. Thế nên sự xuất hiện của người luôn được coi am hiểu V-League như HLV Vũ Tiến Thành là hợp lý.

Ninh Bình có gượng lại sau những thất bại liên tiếp và tiếp tục bám đuổi cuộc đua vô địch hay không thì còn chờ thực tế trả lời. Tuy vậy, sự có mặt của ông Vũ Tiến Thành ở đội bóng cố đô ít nhất vẫn mang lại hy vọng thay vì tìm kiếm phương án mới, vốn chưa chắc hay đảm bảo cao hơn.

‘Ván bài lật ngửa’ của bầu Đức

Kết thúc vòng 14, vị trí của đội bóng nhà bầu Đức là vị trí thứ 11 trên BXH, nhỉnh hơn SHB Đà Nẵng 4 điểm, trong khi đã thi đấu đủ số trận. Ngược lại, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Trong khi đó, vòng đấu thứ 16, SHB.Đà Nẵng và HAGL tái ngộ ở sân Chi Lăng, cho nên tình thế hiểm nguy vẫn rình rập đội bóng phố Núi, ngay cả khi HLV Vũ Tiến Thành vẫn còn ngồi trong cabin huấn luyện.

Chia tay ông Vũ Tiến Thành, HAGL của bầu Đức vẫn đủ tự tin cán đích an toàn ở LPBank V-League 2025/26?

Mọi thứ còn rất căng thẳng cho HAGL bởi tất cả cũng đều hiểu người thực sự đứng sau mọi quyết định ở đội bóng phố Núi không phải HLV Lê Quang Trãi mà là ông Vũ Tiến Thành. Vì vậy, khi mất “bộ não” quan trọng của đội bóng, không ai dám chắc điều gì có thể xảy ra đối với HAGL.

Bầu Đức đương nhiên hiểu điều này. Nhưng bầu Đức cũng không còn nhiều sự lựa chọn, ngoại trừ là gật đầu giống như cách đã để những Quốc Việt, Quang Nho, Bảo Toàn, Ngọc Quang… rời phố Núi cập bến Ninh Bình suốt 2 mùa giải vừa qua, bất chấp đội nhà sẽ rơi vào cảnh “vật vã” trụ hạng.

Dù sao, khi bầu Đức đã lật ngửa ván bài và dường như cũng không còn ở thế “1 thằng béo đánh 5 thằng gầy” như từng phát biểu thời đội nhà còn sở hữu lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh..., có lẽ HAGL vẫn có cách để tự tin cán đích an toàn.