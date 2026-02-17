“Chúng tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai khác, nhưng một trận đấu phải được quyết định trên sân, chứ không phải ngoài sân”, HLV Polking mở lời trong buổi họp báo trước trận tái đấu Tampines Rovers tại vòng 1/8 AFC Champions League Two.

“Tôi thực sự không thích những chuyện như vậy. Chúng tôi lẽ ra phải làm tốt hơn. Đó là lỗi của chúng tôi, tôi không chối bỏ”, thuyền trưởng CAHN nói thêm.

HLV Polking cho biết, trước trận đấu, CLB CAHN tham dự đầy đủ các cuộc họp kỹ thuật, làm việc với BTC và nhận được báo cáo xác nhận tư cách thi đấu của cầu thủ. Hai cầu thủ Alves Dos Santos và Stefan Ingo Mauk đều được ghi nhận đủ điều kiện ra sân, nhưng BTC lại ghi chú "Vui lòng tự kiểm tra, chúng tôi không chịu trách nhiệm”.

HLV Polking không hài lòng về án phạt của AFC.

"Nếu một ngày trước trận, AFC hay bất cứ ai biết cầu thủ đó không đủ điều kiện, chỉ cần một người có ý kiến, mọi chuyện đã khác", HLV Polking khẳng định.

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC ra quyết định liên quan đến trận đấu giữa CLB CAHN vs Tampines Rovers FC ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/26 diễn ra hôm 11/2 trên SVĐ Hàng Đẫy. Theo đó, đại diện Việt Nam bị xử thua 0-3 do sử dụng hai cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Theo đó, hai cầu thủ Rogerio Alves Dos Santos và Stefan Ingo Mauk dù đang bị treo giò (nhận thẻ vàng thứ ba ở trận thua 0-1 Tai Po của Hong Kong) nhưng vẫn được CAHN đăng ký thi đấu. Điều này vi phạm các quy định, điều lệ giải.

Với việc bị xử thua 0-3, muốn đi tiếp, CAHN phải thắng cách biệt 4 bàn trong trận lượt về. HLV Poking khẳng định CAHN chiến đấu hết mình giành vé vào tứ kết.

Trong khi đó, tiền vệ Quang Hải nói: "Chúng tôi vào sân với một tinh thần quyết tâm cao nhất, thể hiện bản lĩnh của mình, tinh thần của cầu thủ Việt Nam và con người Việt Nam".

Trận CAHN vs Tampines Rovers diễn ra vào lúc 19h15 ngày 18/2 (mùng 2 Tết).