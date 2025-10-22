Có một U22 Việt Nam "thiện chiến"

Với lực lượng mà HLV Kim Sang Sik đang sở hữu, rõ ràng U22 Việt Nam không còn ở thời điểm phải "nhặt" quân hay lo lắng về kinh nghiệm thi đấu. Bởi hiện tại, có đến hơn một đội hình các cầu thủ U22 đang đóng vai trò trụ cột hoặc thường xuyên ra sân tại V-League.

Những cái tên Trung Kiên, Đình Bắc, Văn Khang, Hiểu Minh, Nhật Minh, Xuân Tiến, Nguyên Hoàng, Quốc Việt… không còn đơn thuần là "cầu thủ trẻ" như trước. Tất cả đang có phong độ cao, là nhân tố quan trọng trong cách vận hành lối chơi của CLB chủ quản.

Các cầu thủ U22 Việt Nam đang chơi bùng nổ tại V-League

Khi đặt lên bàn cân so sánh, lứa U22 này của Việt Nam rõ ràng thiện chiến hơn hẳn so với các đối thủ trong khu vực cả về kinh nghiệm lẫn bản lĩnh thi đấu. Đương nhiên, với một lực lượng như thế, mục tiêu giành lại tấm HCV SEA Games 33 đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik chắc chắn không phải là quá tầm.

Chờ đợi sự thay đổi của ông Kim Sang Sik

U22 Việt Nam đang sở hữu một lực lượng có chiều sâu, kinh nghiệm và cả đẳng cấp là điều không thể bàn cãi. Nhưng nhìn lại hành trình của HLV Kim Sang Sik với bóng đá Việt Nam nói chung, và cấp độ U23 (tức U22) nói riêng, có một lấn cấn không nhỏ.

Về mặt thành tích, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đang làm tốt khi luôn hoàn thành các mục tiêu đề ra từ giải U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á…

Để người hâm mộ hy vọng SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik sẽ giúp đội nhà chơi thăng hoa, bùng nổ hơn

Tuy nhiên, có một cảm giác rõ rệt rằng các đội bóng dưới quyền ông Kim Sang Sik, dù là tuyển Việt Nam hay U23, vẫn chưa phát huy được tối đa năng lực hoặc như sự kỳ vọng.

Điều này lộ ra một nghịch lý: những cầu thủ trẻ này đang chơi rất bùng nổ, sáng tạo và tự tin tại V-League, nhưng khi lên tuyển lại có phần bị gò vào một lối chơi quá an toàn, thận trọng và đôi khi là bế tắc.

Vì điều này U23 Việt Nam luôn giành chiến thắng một cách khá nhọc nhằn trước các đối thủ không phải quá mạnh. Đây chắc chắn là trách nhiệm thuộc về HLV Kim Sang Sik hơn là cầu thủ.

Vậy nên, ở SEA Games 33 tới ngoài mục tiêu bắt buộc phải hoàn thành là tấm HCV, HLV Kim Sang Sik bắt buộc phải giúp U22 Việt Nam khác biệt, bùng nổ hơn thay vì quá thực dụng như đã thấy suốt thời gian qua.