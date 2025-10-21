Thông tin từ VFF, tiền vệ kỳ cựu Tuyết Dung giã từ tuyển nữ Việt Nam sau nhiều năm gắn bó. Cô chuyển sang công tác huấn luyện ở CLB Phong Phú Hà Nam.

Tuyết Dung là một trong những cầu thủ xuất sắc của bóng đá nữ Việt Nam. Cô sở hữu kỹ thuật và khả năng đá phạt đẳng cấp, từng gây sốt với 2 lần đá phạt góc vào thẳng khung thành đối phương.

Tuyết Dung giã từ ĐTQG.

Tuyết Dung giành Quả bóng vàng Việt Nam 2014 và 2018, có công lớn giúp tuyển nữ Việt Nam nhiều lần giành HCV SEA Games, AFF Cup và tham dự World Cup 2023.

Với việc Tuyết Dung chia tay tuyển Việt Nam, cùng với sự vắng mặt của một số trụ cột như Huỳnh Như, Phạm Thị Yến, HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho các các gương mặt trẻ Thanh Hiếu và Trần Nhật Lan. Đây là hai tên được Ban huấn luyện đánh giá cao về tiềm năng và hứa hẹn sớm hòa nhập với lối chơi chung của đội.

“Hiện tại có 26 cầu thủ tập trung đầy đủ. Một số HLV và cầu thủ của CLB nữ TP.HCM vẫn chưa thể góp mặt do đang chuẩn bị cho giải CLB nữ châu Á diễn ra trong tháng 11", HLV Mai Đức Chung cho biết.

Tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên vào chiều 21/10. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, từ ngày 20/11, tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn và dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với “quân xanh” là các CLB có trình độ phù hợp với ý tưởng chuyên môn của BHL. Sau đợt tập huấn, đội trở về TP.HCM để làm quen với điều kiện thời tiết tương đồng với Thái Lan, trước khi tham dự SEA Games 33.

"Tuyển nữ Việt Nam có nhiều cơ hội cọ xát với các đối thủ mạnh như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan và gần đây là đội trẻ nữ Australia tại giải Đông Nam Á. Dù thể hình, thể lực còn hạn chế, nhưng cầu thủ Việt Nam có tinh thần thi đấu kiên cường và sự dẻo dai. Trong giai đoạn này, BHL tăng cường các bài tập thể lực và chiến thuật để nâng cao khả năng thi đấu áp sát”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.