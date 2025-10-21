Sau khi được đưa tới bệnh viện kiểm tra chấn thương vào sáng 21/10, thủ môn Bùi Tiến Dũng được các bác sĩ thông báo anh bị đứt dây chằng đầu gối phải, sắp tới sẽ được tiến hành phẫu thuật. Với chấn thương này, người gác đền CLB SHB Đà Nẵng dự kiến nghỉ khoảng 8 tháng, đồng nghĩa với việc sớm chia tay LPBank V-League 2025/26.

Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nặng. Ảnh: T.H

Bùi Tiến Dũng dính chấn thương trong trận SHB Đà Nẵng làm khách trên sân của Thể Công Viettel tại vòng 7, tối 20/10. Ở phút 11, anh có tình huống lao ra ngoài vòng cấm để cản phá cú dứt điểm của cầu thủ Lucao. Sau tình huống tiếp đất, thủ thành sinh năm 1997 bị đau phải nằm sân. Anh được các bác sĩ nẹp cố định chân và rời sân bằng cáng.

Thủ môn số 1 của SHB.Đà Nẵng dự kiến nghỉ 8 tháng dưỡng thương

Việc mất Bùi Tiến Dũng là tổn thất nặng với SHB Đà Nẵng. Người hùng Thường Châu 2018 có công lớn giúp đội bóng sông Hàn trụ hạng ở mùa giải 2024/25.

Ở V-League năm nay, Bùi Tiến Dũng cũng mới trở lại ở trận gặp Thể Công Viettel, sau 3 vòng đấu phải ngồi ngoài vì chấn thương vai. HLV Lê Đức Tuấn cho biết Tiến Dũng rất nỗ lực thể hiện mình nên dẫn đến chấn thương đáng tiếc.