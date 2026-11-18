HLV Polking của CAHN không vui khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được thuyền trưởng Kim Sang Sik sử dụng trọn vẹn trong 2 trận giao hữu vừa qua ở tuyển Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận gặp Johor Darul Ta'zim tại lượt trận 2 Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27, HLV Mano Polking cho biết, CLB CAHN có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho cuộc so tài. Bên cạnh đó, ông cũng có những chia sẻ rất đáng chú ý liên quan tới tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Thuyền trưởng CAHN cho rằng phục vụ cho đội tuyển quốc gia là rất quan trọng, và Đình Bắc được người hâm mộ bóng đá Việt Nam yêu quý là điều ai cũng biết. Tuy nhiên, việc sử dụng liên tục Đình Bắc ở đội tuyển sẽ khiến cầu thủ này không có thời gian phục hồi.

Đình Bắc liên tục phải thi đấu ở tuyển Việt Nam và CLB. Ảnh: T.L

Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11, tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Đình Bắc đều đá chính, chơi trọn vẹn trong 2 trận đấu này và ghi 2 bàn thắng. Điều đáng nói, HLV Kim Sang Sik triệu tập nhiều cầu thủ mới để tiến hành thử nghiệm, nhưng Đình Bắc vẫn được sử dụng tối đa.

HLV Polking tỏ ra không hài lòng khi Đình Bắc được thuyền trưởng Kim Sang Sik... ưu ái quá mức, không có thời gian nghỉ ngơi. Khi trở lại CLB, Đình Bắc không thể tiếp tục thi đấu với cường độ cao.

HLV Polking. Ảnh: CAHN

Trở lại với trận CAHN tiếp đón Johor Darul Ta'zim (Malaysia) tại Cúp CLB Đông Nam Á, HLV Poking đánh giá: "Chúng tôi theo dõi các trận đấu của họ và tôn trọng đối thủ. Nhưng khi được trở lại thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của khán giả, toàn đội hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình.

CAHN nhập cuộc với sự thận trọng, tính toán chiến thuật hợp lý nhưng vẫn kiên định với lối chơi kiểm soát vốn có để hướng tới mục tiêu chiến thắng".

Trận đấu giữa CAHN vs Johor Darul Ta'zim diễn ra vào lúc 19h15 ngày 19/11 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.