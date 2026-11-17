HLV Kim Sang Sik nói lý do thay đổi quyết định đối với Đình Bắc, người ghi siêu phẩm vào lưới Kyrgyzstan nhưng chung cuộc tuyển Việt Nam vẫn để thua ngược 1-2.

Dù ghi bàn dẫn trước với siêu phẩm của Đình Bắc, tuyển Việt Nam vẫn thua ngược Kyrgyzstan 1-2, về nhì tại Casper Cup 2026.

Tiền đạo Đình Bắc - người mở tỷ số cho tuyển Việt Nam, tiếc nuối nói: "Thật sự rất đáng tiếc khi đội để thua 2 bàn trong khoảng 5 phút cuối. Đây là một bài học. Năm 2026 tuyển Việt Nam giành nhiều danh hiệu và thi đấu tốt. Chúng tôi hy vọng 2027 đội tuyển trở lại mạnh mẽ hơn".

Số 7 của tuyển Việt Nam nói thêm: "Với tôi, màn trình diễn cá nhân nên để HLV trưởng đánh giá. HLV Kim Sang Sik xứng đáng nhận được lời khen. Hợp đồng của HLV Kim chỉ còn 3-4 tháng nữa và chúng tôi đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra".

Đình Bắc tiếp tục ghi dấu ấn. Ảnh: T.L

Trong khi đó, đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Đây là trận cuối trong năm 2026, rất tiếc chúng tôi không thắng để dành tặng quà cho người hâm mộ.

Sự mất tập trung ở những phút cuối là rất tiếc, nhất là bàn thua đầu tiên từ tình huống cố định. Khi nhận bàn thua thứ 2, thời gian cuối trận thể lực các cầu thủ đi xuống nên rất khó để lấy lại thế trận.

Dù thua nhưng tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Trận này nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng họ thể hiện tốt hơn những gì tôi yêu cầu. Tương lai bóng đá Việt Nam rộng mở với lứa cầu thủ này".

HLV Kim Sang Sik. Ảnh: L.T

Về lý do tiếp tục sử dụng Đình Bắc trọn vẹn 90 phút, HLV Kim Sang Sik nói: "Tôi chúc mừng Đình Bắc ghi bàn hôm nay. Tiếc là tuyển Việt Nam không thắng. Kế hoạch ban đầu của tôi là thay Đình Bắc ra sớm do cậu ấy thi đấu nhiều ở CLB. Nhưng chúng tôi thay đổi quyết định".

Đánh giá về màn thể hiện của tân binh Lương Chí Khải và thủ thành Trung Kiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Lương Chí Khải có thể lực và thể hình tốt, không chiến và tranh chấp tốt. Trung Kiên mất tập trung và không đọc tình huống tốt trong hai bàn thua, nhưng lỗi đó có thể xảy ra với bất cứ ai.

Trước tình huống đó, tiền vệ của chúng tôi cũng đã mắc sai lầm, nên đây không phải lối của riêng thủ môn. Tôi mong Trung Kiên rút được kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn trong tương lai".

Xem màn trình diễn của ĐTQG Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay