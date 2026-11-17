Đình Bắc ghi bàn đẹp mắt nhưng ĐT Việt Nam vẫn chịu thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan khi đối thủ ghi liền hai bàn ở cuối trận, qua đó khép lại năm 2026 với kết quả không như mong đợi.