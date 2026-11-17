Tuyển Việt Nam đánh rơi chức vô địch Casper Cup 2026 đầy tiếc nuối khi để Kyrgyzstan lội ngược dòng thắng 2-1 trên sân Thiên Trường tối 17/11.
Video bóng đá Việt Nam 1-2 Kyrgyzstan
Xem màn trình diễn của ĐTQG Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay
Ghi bàn:
Việt Nam: Đình Bắc (19')
Kyrgyzstan:
Valerii Kichin (86'), Erbol Atabaev (88') Đội hình ra sân
Việt Nam: Trung Kiên, Thành Chung, Lương Chí Khải, Hồng Phúc, Đức Anh, Quang Vinh (Minh Khoa 72'), Tuấn Tài ( Văn Khang 46'), Nhật Nam (Vĩnh Nguyên 80'), Thanh Nhàn (Ngọc Sơn 80'), Đình Bắc, Văn Tùng (Đăng Dương 72').
Kyrgyzstan: Erzhan Tokotaev, Valerii Kichin, Said Datsiev, Khristiian Brauzman, Eldiiar Zarypbekov, Kimi Merk Bern, Odilzhon Abdurakhmanov, Kairat Zhyrgalbek uulu, Sirozhiddin Astanakulov, Manas Karipov, Erbol Atabaev
Đình Bắc ghi bàn đẹp mắt nhưng ĐT Việt Nam vẫn chịu thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan khi đối thủ ghi liền hai bàn ở cuối trận, qua đó khép lại năm 2026 với kết quả không như mong đợi.
Ở trận cuối tại Panda Cup 2026, U19 Việt Nam cầm hòa U19 Tajikistan với tỷ số 2-2. Như vậy, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay giải đấu với 2 trận thua, 1 hòa.
Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ các trận đấu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026 thông qua FPT Play và các nền tảng có bản quyền.
Lịch thi đấu VCK U17 thế giới 2026 - Cung cấp lịch thi đấu và trực tiếp Vòng chung kết U17 World Cup 2026 - nơi có sự góp mặt lần đầu tiên của U17 Việt Nam, đầy đủ và chính xác.
Đình Bắc vẫn quan trọng ở tuyển Việt Nam, nhưng HLV Kim Sang Sik cần nhiều hơn những pha xử lý cá nhân để giải quyết trận đấu, nhất là trước đối thủ khó chịu như Kyrgyzstan.