U17 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo sức ép lên phần sân đối phương. Ngay phút 6, Văn Dương đã có cú dứt điểm nguy hiểm nhưng thiếu chính xác, trước khi tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đối mặt ít phút sau. Dẫu vậy, lợi thế sớm đến ở phút 12 khi Sỹ Bách bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, mở tỷ số cho đội nhà.

U17 Việt Nam thắng áp đảo U17 Malaysia trận ra quân - Ảnh: Asean Football

Bị dẫn bàn, U17 Malaysia buộc phải dâng cao đội hình, nhưng U17 Việt Nam lại tỏ ra sắc bén hơn. Phút 27, Sỹ Bách hoàn tất cú đúp với pha đệm bóng cận thành. Trước giờ nghỉ, Văn Dương ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau đường kiến tạo của Sỹ Vương.

Sang hiệp hai, U17 Malaysia nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng thủ chắc chắn. Phút 56, Mạnh Cường dâng cao ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0. Những phút cuối, U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ và bảo toàn kết quả.

Ghi bàn:

U17 Việt Nam: Sỹ Bách (12', 28'), Văn Dương (39'), Mạnh Cường (57')

Đội hình xuất phát

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đang Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực. Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách.

U17 Malaysia: Adam, Haikal, Muqri, Fareez, Dini, Muzakif, Aiman, Muslim, Zazuan, Dawud, Aqif.