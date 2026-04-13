U17 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo sức ép lên phần sân đối phương. Ngay phút 6, Văn Dương đã có cú dứt điểm nguy hiểm nhưng thiếu chính xác, trước khi tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đối mặt ít phút sau. Dẫu vậy, lợi thế sớm đến ở phút 12 khi Sỹ Bách bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, mở tỷ số cho đội nhà.
Bị dẫn bàn, U17 Malaysia buộc phải dâng cao đội hình, nhưng U17 Việt Nam lại tỏ ra sắc bén hơn. Phút 27, Sỹ Bách hoàn tất cú đúp với pha đệm bóng cận thành. Trước giờ nghỉ, Văn Dương ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau đường kiến tạo của Sỹ Vương.
Sang hiệp hai, U17 Malaysia nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng thủ chắc chắn. Phút 56, Mạnh Cường dâng cao ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0. Những phút cuối, U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ và bảo toàn kết quả.
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Sỹ Bách (12', 28'), Văn Dương (39'), Mạnh Cường (57')
Đội hình xuất phát
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đang Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực. Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách.
U17 Malaysia: Adam, Haikal, Muqri, Fareez, Dini, Muzakif, Aiman, Muslim, Zazuan, Dawud, Aqif.
90'+4
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 4-0 dành cho U17 Việt Nam trước U17 Malaysia. Thầy trò HLV Cristiano Roland có sự khởi đầu như mơ tại giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026.
86'
U17 Việt Nam chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà, trong khi nhiều cầu thủ áo vàng gần như đi bộ trên sân.
80'
Bị dẫn trước với cách biệt 4 bàn, các cầu thủ U17 Malaysia hầu như chấp nhận buông xuôi, trong khi U17 Việt Nam cũng không mặn mà trong việc tấn công ghi thêm bàn thắng.
71'
Dẫn trước với tỷ số 4-0, U17 Việt Nam chủ động chơi chậm để giữ sức và tránh những chấn thương đáng tiếc.
66'
U17 Việt Nam thay liền 3 cầu thủ, HLV Roland rút dần các trụ cột ra nghỉ dưỡng sức cho các trận đấu tiếp theo.
57'
Mạnh Cường nâng tỷ số lên 4-0
U17 Việt Nam lại thoải mái phối hợp trước khi cơ hội được trao cho Mạnh Cường và cầu thủ này với cú dứt điểm một chạm đánh bại thủ môn Malaysia lần thứ 4.
53'
Cơ hội dành cho U17 Malaysia từ quả đá phạt góc, cú dứt điểm chính diện của cầu thủ áo vàng không thắng được thủ môn Lý Xuân Hòa.
48'
Nguyễn Lực để mất bóng bên phần sân nhà, tuy nhiên cầu thủ U17 Malaysia sau đó dứt điểm quá thiếu chính xác.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 3-0 tạm nghiêng về phía U17 Việt Nam.
39'
Văn Dương nâng tỷ số lên 3-0
Quý Vương đột phá bên cánh phải rồi tạt bóng ra để Văn Dương thoải mái dứt điểm một chạm tung lưới U17 Malaysia lần thứ ba.
28'
Sỹ Bách lập cú đúp
Một pha khoan phá bên cánh trái của U17 Việt Nam, các cầu thủ áo đỏ chơi đầy ăn ý khi Trọng Nhân chủ động nhả bóng từ đường chuyền ra của Quý Vương để Sỹ Bách sút tung lưới U17 Malaysia lần thứ hai.
25'
U17 Việt Nam đang kiểm soát tốt thế trận, với lối chơi ban bật ăn ý gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ.
21'
Một cầu thủ U17 Việt Nam để mất bóng, sau đó để đối thủ phản công. May cho đội bóng áo đỏ khi cú đánh đầu của cầu thủ U17 Malaysia không thắng được thủ môn Lý Xuân Hòa.
19'
Thêm một pha tấn công nguy hiểm của U17 Việt Nam bên cánh phải, quả tạt vào thuận lợi nhưng một cầu thủ áo đỏ dứt điểm một chạm quá hiền.
12'
Sỹ Bách mở tỷ số sớm cho U17 Việt Nam
Đón bóng từ quả phạt góc của đồng đội, Sỹ Bách đánh đầu lái bóng về phía góc thấp khiến thủ môn của U17 Malaysia không thể cản phá.
10'
Văn Dương bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
Văn Dương thoát xuống tranh chấp khiến hậu vệ Zazuan của U17 Malaysia mắc lỗi, đáng tiếc cho U17 Việt Nam là cú dứt điểm trong thế đối mặt không thắng được thủ môn Adam.
6'
Những phút đầu trận diễn ra với thế trận cởi mở dù các cầu thủ phải thi đấu dưới thời tiết khá nắng nóng.
15h30
Trọng tài chính là người Hàn Quốc, ông Choi Cheol Jun thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
15h15
Các học trò của HLV Cristiano Roland ra sân khởi động trước trận đấu.
14h50
Các cầu thủ U17 Việt Nam đã có mặt tại sân Gelora Joko Samudro, Gresik để chuẩn bị cho trận đấu.
13h00
Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Malaysia
Thời gian: 15h30, ngày 13/4/2026.
Giải đấu: U17 Đông Nam Á 2026 (Bảng A).
Địa điểm: Indonesia.
Kênh trực tiếp: TV360.
Nhận định và thông tin liên quan
Phong độ: U17 Việt Nam tự tin sau trận thắng đậm 4-0 trước Malaysia ở vòng loại U17 châu Á 2026.
Tương quan lực lượng: U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland được đánh giá có lối chơi gắn kết.
Bảng đấu: Bảng A bao gồm Việt Nam, Malaysia, chủ nhà Indonesia và Timor-Leste.
13h00
U17 Việt Nam chỉ có khoảng 10 ngày chuẩn bị cho giải U17 Đông Nam Á 2026 – quỹ thời gian khá hạn chế với một đội trẻ. Dẫu vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có cơ sở để tự tin nhờ nền tảng từ vòng loại U17 châu Á 2026 hồi cuối năm ngoái, nơi họ gây ấn tượng mạnh với chuỗi 5 trận toàn thắng, đặc biệt là chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia.
Không chỉ nổi bật về kết quả, U17 Việt Nam còn ghi dấu ấn bằng lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn, kiểm soát bóng tốt và đa dạng trong tấn công. Bộ khung lực lượng như Bá Huấn, Xuân Toàn hay Anh Hào tiếp tục được kỳ vọng sẽ phát huy kinh nghiệm đã tích lũy.
Tuy nhiên, với thể thức khắc nghiệt chỉ đội đầu bảng vào bán kết, U17 Việt Nam buộc phải thi đấu với tinh thần “mỗi trận là chung kết”. Trước những đối thủ tiến bộ như Malaysia, sự tập trung và ổn định sẽ là yếu tố then chốt quyết định thành bại.