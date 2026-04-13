U17 Việt Nam thi đấu áp đảo và giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia, ở trận ra quân bảng A Giải U17 Đông Nam Á 2026, chiều ngày 13/4.
Highlights U17 Việt Nam 4-0 U17 Malaysia:
Ghi bàn: Sỹ Bách (12', 28'), Văn Dương (39'), Mạnh Cường (57')
Đội hình xuất phát
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đang Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực. Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách.
U17 Malaysia: Adam, Haikal, Muqri, Fareez, Dini, Muzakif, Aiman, Muslim, Zazuan, Dawud, Aqif.
