Ngay từ những phút đầu, U17 Indonesia đã cho thấy sự vượt trội về thể lực và kỹ thuật. Phút thứ 6, Ekayana sớm mở tỷ số bằng cú dứt điểm cận thành sau tình huống phối hợp nhanh. Chỉ hơn 10 phút sau, tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng với pha lập công thứ hai, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-0.

U17 Indonesia khởi đầu thuận lợi ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà - Ảnh: Asean Football

Thế trận hoàn toàn thuộc về U17 Indonesia khi họ liên tục dồn ép đối thủ. Phút 36, Ridho ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau một tình huống dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm. Chưa dừng lại, đến phút 41, Yunna khép lại hiệp một hoàn hảo bằng bàn thắng thứ tư.

Sang hiệp hai, Indonesia chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trong khi đó, Timor Leste không thể tạo ra cơ hội đáng kể trước hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà.

Dù giành chiến thắng đậm đà, U17 Indonesia vẫn xếp sau U17 Việt Nam do kém về chỉ số phụ. Điều này hứa hẹn cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng A sẽ trở nên hấp dẫn ở các lượt trận tiếp theo.