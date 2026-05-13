Cú đúp của Chrigor Moraes giúp Selangor đánh bại Thép Xanh Nam Định 2-0 ở trận lượt về bán kết Cúp CLB Đông Nam Á, qua đó vào chung kết với tổng tỷ số 4-1.

Sau trận thắng ngay tại Thiên Trường, HLV Kim Pan Gon của Selangor khẳng định việc nghiên cứu kỹ lưỡng dàn sao của Nam Định, trong đó có Xuân Son, chính là chìa khóa mở ra chiến thắng.

Xuân Son bị hàng thủ Selangor vô hiệu hoá trong trận bán kết lượt về Cup các CLB Đông Nam Á

“Chúng tôi nghiên cứu rất kỹ hàng công của Thép Xanh Nam Định, đặc biệt là các cầu Xuân Son, Akolo hay Percy Tau. Selangor tìm ra điểm mạnh của họ và phong tỏa thành công các vị trí này. Dù Thép Xanh Nam Định có những pha phản công rất mạnh mẽ nhưng chúng tôi ngăn chặn thành công, kiểm soát trận đấu tốt và tập trung tối đa để ghi bàn”, HLV Kim Pan Gon nói.

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: "Quả penalty phá hỏng mọi kế hoạch của chúng tôi. Hiệp 1 đội thi đấu rất tốt. Tuy nhiên sang hiệp 2, Thép Xanh Nam Định có rất nhiều pha chuyền hỏng và mất bóng liên tục.

Việc nôn nóng gỡ hòa dẫn đến bàn thua thứ hai. Đội cũng có một số cơ hội, tuy nhiên các tiền đạo không tận dụng được. Đây cũng là một vấn đề mà chúng tôi cần phải cải thiện”.

Với thất bại này, Thép Xanh Nam Định chỉ còn mục tiêu Cúp Quốc gia. HLV Vũ Hồng Việt khẳng định đội bóng nhanh chóng xốc lại tinh thần để hướng tới danh hiệu còn lại ở mùa giải năm nay.