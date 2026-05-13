Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 UAE: Chiến vì vé World Cup Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 UAE, thuộc khuôn khổ lượt trận cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026, 00h00 ngày 14/5, theo giờ Hà Nội.

Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs U17 UAE

Thời gian: 00h00 ngày 14/5/2026

Địa điểm: King Abdullah Sport City, Jeddah, Saudi Arabia

Giải đấu: Bảng C, U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam vừa nhận thất bại 1-4 đầy tiếc nuối trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C VCK U17 châu Á 2026. Mặc dù đã có bàn thắng dẫn trước và thể hiện sự kiên cường, đội bóng của HLV Cristiano Roland vẫn không thể duy trì sự tập trung ở những phút cuối trận.

Tuy nhiên, cơ hội giành vé dự U17 World Cup vẫn nằm trong tay U17 Việt Nam. Để đi tiếp, họ cần giành chiến thắng trước U17 UAE ở lượt cuối và chờ kết quả từ trận đấu giữa Hàn Quốc và Yemen.

U17 Việt Nam hiện xếp thứ hai bảng C và sẽ vào tứ kết nếu thắng UAE, với một tâm lý phải bỏ lại thất bại trước Hàn Quốc để tập trung cho mục tiêu quan trọng này.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 UAE

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách.

U17 UAE: Bentley, Nuaimi, Abdulla Meri, Sultan Mheiri, Al Awani, Salem Bani, Hussain Ali, Blooshi, El Khoury, Jneibi, Mahrous.

Xếp hạng bảng C trước lượt trận cuối

