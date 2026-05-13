Hai đại diện bóng đá Đông Nam Á bước vào trận cuối ở bảng A U17 châu Á 2026 với mục tiêu danh dự, sau khi đã sớm bị loại. U17 Thái Lan nhập cuộc với ưu thế tấn công trong những phút đầu tiên. Có 2 cú sút được thực hiện chỉ trong 4 phút khi bóng lăn.

Thủ môn Yan Htet Wai có pha chiến thắng trong thế đối mặt cầu thủ U17 Thái Lan. Sau đó, anh bay người cản cú đá từ ngoài vòng cấm.

U17 Myanmar chủ động chơi lùi sâu nhưng bất ngờ mở tỷ số ở phút 19. Hàng thủ U17 Thái Lan chao đảo sau pha đột phá từ giữa sân, Sai Myat Min nhanh chân tung cú sút chân trái chéo góc thành bàn.

Chỉ 3 phút sau, U17 Myanmar phối hợp như chỗ không người trong vòng cấm, từ quả tạt bên cánh phải, trước khi chính Sai Myat Min vô lê cận thành nhân đôi cách biệt.

Bị chạm tự ái, Thái Lan lập tức đáp trả và liên tục gây sức ép lên khung thành Myanmar. Cú sút từ ngoài vòng cấm của Pichaya Chaiwarangkun đã bị thủ môn Htet Wai cản phá.

Sau nhiều áp lực, U17 Thái Lan cuối cùng có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 30. Pakorn Suttiprapa đột phá trong vòng cấm, ngoặt bóng rồi sút chìm vào góc gần khiến Htet Wai bất ngờ nên không thể cản phá.

Hai đội sau đó đều có thêm cơ hội, nhưng không bên nào tận dụng thành công và U17 Myanmar bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

U17 Thái Lan tiếp tục tấn công trong hiệp 2, với hàng loạt điều chỉnh nhân sự, nhưng không có nhiều cơ hội trước hàng thủ số đông các cầu thủ áo đỏ.

Đến phút 75, nỗ lực của U17 Thái Lan được đền đáp. David Gabert – trong những pha chạm bóng đầu tiên khi được tung vào sân – xử lý kỹ thuật trong vòng cấm làm hàng thủ U17 Myanmar hỗn loạn. Cậu nhấp bóng một nhịp và sút chìm khiến Htet Wai hầu như không kịp phản ứng.

Hai đội ra về với cùng 1 điểm. U17 Myanmar phải đứng cuối bảng vì kém hiệu số.

Ghi bàn:

U17 Thái Lan: Pakorn Suttiprapa 30’, David Gabert 75’.

U17 Myanmar: Sai Myat Min 19’, 22’.