Vũ khí của Thái Lan

Xét tổng thể từ giải U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á cho tới SEA Games 33 tổ chức trên sân nhà, U22 Thái Lan cho thấy họ không còn là tập thể áp đảo như những thế hệ trước. Lối chơi của đội bóng trẻ 'Voi chiến' thiếu sự mạch lạc, khả năng kiểm soát thế trận cũng không thực sự ổn định, còn hiệu quả tấn công phụ thuộc khá nhiều vào những khoảnh khắc cá nhân.

Trận bán kết thắng U22 Malaysia là minh chứng rõ ràng. Thái Lan ghi bàn sớm và chơi hơn người trong phần lớn thời gian, nhưng chung cuộc chỉ thắng với cách biệt tối thiểu.

Có ý kiến cho rằng đội chủ nhà “giấu bài”, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy U22 Malaysia mới là đội tạo ra nhiều thời điểm lấn lướt, buộc chủ nhà phải lùi sâu phòng ngự. Điều đó phản ánh khá rõ giới hạn về chuyên môn của U22 Thái Lan hiện tại.

Yotsakorn Burapha chắc chắn sẽ là mối quan tâm lớn của HLV Kim Sang Sik

Tuy nhiên, đội chủ nhà SEA Games 33 lại đang sở hữu một cá nhân tương đối toàn diện là Yotsakorn Burapha. Tiền đạo này đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 bàn thắng là diều buộc HLV Kim Sang Sik phải dè chừng.

Điều lợi hại hơn cả ở chân sút sinh năm 2005 này là ở khả năng sút phạt, với 2/6 bàn thắng ghi được đến từ các cú đá phạt hàng rào rất đẹp, lần lượt vào lưới Timor Leste và Malaysia. Khi lối chơi tập thể chưa đủ thuyết phục, U22 Thái Lan càng có xu hướng trông cậy vào những khoảnh khắc định đoạt như vậy.

U22 Việt Nam phải dè chừng

Với U22 Việt Nam, mối lo lớn nhất không nằm ở việc Yotsakorn Burapha vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp. Xét về khả năng, kinh nghiệm và tổ chức phòng ngự, các trung vệ như Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh hoàn toàn có thể kiểm soát tiền đạo này trong những pha bóng sống.

Do vậy, vấn đề then chốt nằm ở phần còn lại, có nghĩa U22 Việt Nam không được phép phạm lỗi gần khu vực 16m50 để tạo cơ hội cho Yotsakorn Burapha thể hiện tài năng.

Và buộc Hiểu Minh, Lý Đức phải chơi tỉnh táo

Đây lại chính là điểm khiến ông Kim Sang Sik phải đặc biệt cảnh giác. Các trung vệ trẻ của U22 Việt Nam thường gặp khó khi đối diện với những tình huống phản công nhanh hoặc các pha đi bóng kỹ thuật, tốc độ của đối phương.

Điều đó từng bộc lộ rõ trong trận bán kết, khi U22 Philippines sở hữu Mariona chơi tốc độ, kỹ thuật khiến hàng thủ Việt Nam lúng túng, buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn và tạo ra những điểm phạt ngay sát vòng 16m50.

Vì thế, muốn “nhàn” trong trận đấu với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam cần nhớ điều quan trọng nhất: giữ cái đầu lạnh, phòng ngự kỷ luật và hạn chế tối đa những tình huống phạm lỗi không cần thiết trước khung thành. Nếu làm được điều đó, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ chạm tay vào tấm HCV SEA Games 33.

