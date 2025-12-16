"Tinh thần của toàn đội khi mà bước vào trận chung kết rất hứng khởi. Chúng tôi sẵn sàng rất lâu để có được cơ hội vào trận chung kết. Về đối thủ Thái Lan, chúng tôi xem trực tiếp qua màn hình. Trước trận HLV Kim Sang Sik cũng "mổ băng" nghiên cứu đối thủ.

Các cầu thủ U22 Việt Nam tập luyện với nhau nhiều nên rất hiểu ý. Là trụng vệ, tôi nghĩ mình phải để mắt đến tiền đạo số 9 của đội bạn. Đó là một cầu thủ chất lượng và hàng thủ U22 Việt Nam cần tập trung nhiều, không để thủng lưới. Tôi nghĩ là điểm mạnh của cầu thủ Thái Lan là khả năng dứt điểm, các hậu vệ U22 Việt Nam phải chơi áp sát", Hiểu Minh cho biết.

Hiểu Minh (4) rất tự tin. Ảnh: S.N

"Ở trận thắng U22 Philippines, khi mà bước ra sân và khởi động, chúng tôi nhìn lên khán đài và thấy sự góp mặt của rất đông CĐV Việt Nam đến cổ vũ. Đó là động lực rất lớn, và chúng tôi rất tự hào.

Ngày hôm đấy HLV Kim Sang Sik nói rằng đây là sân Rajamangala, các anh ở ĐTQG làm được nên là các em cũng phải làm được. Tôi nghĩ khi vào tới đây rồi thì U22 Việt Nam chắc chắn làm được", Hiểu Minh nói thêm.

Đánh giá về đối thủ, trung vệ U22 Việt Nam cho biết: "Họ không có thay đổi quá nhiều về lối chơi, con người của họ cũng vậy. Tôi thấy U22 Thái Lan chơi với Malaysia không quá áp đảo nên chúng tôi không có gì phải sợ. Nhưng điều đầu tiên U22 Việt Nam khi bước vào sân là không để thủng lưới, điều mà hàng phòng ngự cần làm, còn việc ghi bàn thì để các tiền đạo.

Thể lực của chúng tôi được sự chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi bước vào sân thì kể cả là bao nhiêu phút cũng chơi được, dù là hiệp phụ hay luân lưu".

Trận U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 18/12.

