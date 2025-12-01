Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam vs Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 17/12 và được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV5, FPT Play. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Cả tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Philippines đều cho thấy họ xứng đáng góp mặt ở trận chung kết khi cùng vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất tại giải.

Tuyển nữ Việt Nam tái đấu Philippines ở chung kết SEA Games 33

Hành trình của hai đội không hề bằng phẳng, thậm chí có thời điểm rơi vào thế bất lợi, nhưng bản lĩnh đã được thể hiện đúng lúc. Philippines từng sảy chân ngày ra quân, song kịp thời vùng lên với chiến thắng mang tính quyết định, trong đó có trận thắng trước chính Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng bị đẩy vào thế chân tường, trước khi khẳng định đẳng cấp ở trận “chung kết bảng” với Myanmar.

Về lối chơi, Philippines nổi bật với thể hình, thể lực và tinh thần chiến đấu bền bỉ. Việc họ vượt qua chủ nhà Thái Lan sau 120 phút và loạt luân lưu cho thấy “thần kinh thép” đáng nể.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam lại sở hữu ưu thế kỹ thuật và tư duy chiến thuật. Khả năng phối hợp ngắn, kiểm soát thế trận giúp Việt Nam áp đặt lối chơi, dù vẫn cần cải thiện hiệu quả dứt điểm để tạo khác biệt ở trận đấu cuối cùng.

Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs nữ Philippines

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Hải Linh, Bích Thùy, Hải Yến, Vạn Sự.

Nữ Philippines: McDaniel, Long Moriah, Cowart, Pasion, Beard, Sawicki, Eggesvik, Wunsch, Malea Kouise, Pino Alexa, Ramirex.

