Tại Nhật Bản, sức khỏe được gìn giữ nhờ nhiều thói quen giản dị trong đời sống hằng ngày. Bên cạnh những triết lý quen thuộc như Ikigai (mục đích sống), Shinrin-yoku (tắm rừng) hay Hara hachi bu (ăn no đến 80%), Ashi yu (ngâm chân nước ấm) cũng là hình thức tăng cường tuổi thọ. Các nghiên cứu gần đây cho thấy Ashi yu có thể mang lại những lợi ích quan trọng cho tim mạch và giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Ashi yu được ghép từ hai chữ Ashi nghĩa là "chân", Yu là “nước nóng”. Vì vậy, Ashi yu có thể hiểu đơn giản là ngâm chân trong nước nóng.

Thực hành này xuất hiện lâu đời trong văn hóa Nhật. Nước ấm khoảng 38-42 độ C tác động nhẹ nhàng lên hệ thần kinh và mạch máu dày đặc ở bàn chân, tăng tuần hoàn và làm ấm cơ thể một cách tự nhiên.

Nhiều người Nhật có sở thích ngâm chân ở suối nước nóng, tại các khu nghỉ truyền thống và ở nhà. Ảnh: Visit-hokkaido

Vì sao ngâm chân lại quan trọng?

Nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, thường gặp vấn đề về tuần hoàn. Khi máu lưu thông chậm, não không nhận đủ oxy để hoạt động tối ưu. Tuần hoàn kém cũng khiến cơ thể dễ bị huyết áp cao và hình thành cục máu đông - hai nguyên nhân quan trọng dẫn tới đột quỵ.

Ngâm chân nước ấm giúp máu từ bàn chân và cẳng chân lưu thông tốt hơn về tim, từ đó cải thiện việc vận chuyển oxy và giảm áp lực lên thành mạch. Tuần hoàn được cải thiện cũng giúp hạn chế các bệnh lý liên quan như bệnh động mạch ngoại biên, huyết khối tĩnh mạch sâu, bệnh thận hay các biến chứng tiểu đường.

Bằng chứng khoa học về tác dụng phòng đột quỵ

Một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất của đột quỵ là tăng huyết áp. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Y học Bổ sung và Thay thế, 100 người bị tăng huyết áp được yêu cầu ngâm chân 15 phút mỗi ngày. Kết quả cho thấy huyết áp tâm thu và tâm trương đều giảm rõ rệt.

Không chỉ vậy, nghiên cứu còn cho thấy ngâm chân giúp cải thiện biến thiên nhịp tim. Nước ấm làm giảm phản ứng căng thẳng của cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng vì căng thẳng kéo dài có liên quan trực tiếp đến huyết áp cao và nguy cơ đột quỵ.

Một phân tích khác trong lĩnh vực điều dưỡng và sức khỏe cộng đồng cho thấy ngâm chân không chỉ làm giãn mạch máu mà còn kích thích các dây thần kinh ở lòng bàn chân - nơi kết nối đến các cơ quan như tim và thận. Điều này cho thấy Ashi yu có thể mang lại tác động toàn thân, cải thiện lưu lượng máu tới các cơ quan và hỗ trợ chức năng mạch máu tổng thể.

Ngâm chân không chỉ thư giãn cơ thể mà còn giúp an tịnh tinh thần. Tại Nhật, việc ngâm chân thường đi kèm với uống trà, đọc sách hoặc ngồi yên tĩnh suy nghĩ. Khoảng 15-20 phút đó là thời gian để cơ thể thả lỏng và tâm trí chậm lại. Khi căng thẳng được giảm bớt, huyết áp cũng ổn định hơn - góp phần giảm nguy cơ đột quỵ.

Bạn có thể thực hiện Ashi yu rất dễ dàng: Chuẩn bị một chậu lớn và nước ấm từ 38-42 độ C; Ngồi thoải mái, ngâm chân 15-20 phút; Thư giãn bằng cách đọc sách, uống trà hoặc tập thở; Lau khô chân kỹ và nghỉ thêm vài phút sau khi ngâm.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên ngâm chân thường xuyên. Những buổi thực hành ngắn nhưng đều đặn giúp cải thiện rõ rệt tuần hoàn và sức khỏe tim mạch theo thời gian.