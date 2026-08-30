"Tôi rất vui khi được tham dự vòng loại U20 châu Á với tư cách HLV trưởng U20 Việt Nam. Trước thềm giải đấu, tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Liên đoàn cũng như các CLB để tạo ra môi trường tập luyện tốt nhất cho U20 Việt Nam. Sau 2 giai đoạn tập huấn, hiện tại đội có sự chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho giải đấu", HLV Yutaka Ikeuchi mở lời trong buổi họp báo trước trận ra quân vòng loại U20 châu Á 2027.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam (nay là U20 Việt Nam) thắng Timor Leste 3-0, vượt qua Myanmar 5-0 nhưng thua Indonesia 1-2 ở lượt cuối, qua đó đứng nhì bảng A và bị loại.

HLV Yutaka Ikeuchi rất tự tin trước giải đấu. Ảnh: VFF

Nói về kết quả không tốt này, chiến lược gia người Nhật Bản cho biết: "Đó là một bài học dành cho U20 Việt Nam. Còn về tình hình lực lượng, tôi không thể chia sẻ được nhiều. Qua 2 đợt tập huấn, khoảng cách giữa các cầu thủ được thu hẹp".

Đánh giá về đối thủ trong trận ra quân vòng loại U20 châu Á 2027, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết: "U20 Triều Tiên đúng là một đối thủ rất mạnh và rất là triển vọng trong khu vực châu Á. Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt, sẵn sàng cho trận ra quân".

Vòng loại U20 châu Á 2027 - Bảng C diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 tại sân Việt Trì, với sự góp mặt của U20 Việt Nam, U20 Triều Tiên, U20 Palestine và U20 Iran.

Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi bắt đầu vòng loại bằng cuộc đối đầu với U20 Triều Tiên vào lúc 19h ngày 31/8, sau đó gặp U20 Palestine vào lúc 20h ngày 3/9 trước khi chạm trán với U20 Iran vào lúc 19h ngày 6/9.