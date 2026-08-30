Lời động viên của Madam Pang

Thái Lan hòa Việt Nam 2-2 ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, nhưng thua chung cuộc 2-4 và tiếp tục lỡ hẹn danh hiệu Đông Nam Á.

Sau lời cảm ơn gửi đến toàn đội và người hâm mộ, khi tiếp xúc truyền thông Thái Lan, Madam Pang - hay Nualphan Lamsam, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - cho rằng kết quả không chỉ mang đến sự thất vọng, bởi giải đấu cũng giúp “Voi chiến” phát hiện thêm nhiều nhân tố mới cho tương lai.

Madam Pang động viên Thái Lan trước thềm FIFA ASEAN Cup. Ảnh: FAT

Theo phân tích của người đứng đầu FAT, đội hình Thái Lan tham dự giải có khoảng 10 cầu thủ U23, trong đó một nửa chưa quá 22 tuổi.

Nhiều người lần đầu được trải nghiệm môi trường đội tuyển. Việc các cầu thủ trẻ được thi đấu trong những trận có áp lực cao, từ vòng bảng đến chung kết, được xem là cơ hội quan trọng để HLV Anthony Hudson đánh giá năng lực và khả năng thích nghi của họ với bóng đá quốc tế.

Theo Madam Pang, điều tích cực nhất sau giải đấu là tuyển Thái Lan đã có thêm nhiều lựa chọn nhân sự. Đội bóng không còn chỉ phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ quen thuộc, mà bắt đầu sở hữu những gương mặt mới đã được kiểm chứng trong thực tế.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh lịch thi đấu của CLB và đội tuyển ngày càng chồng chéo.

Các cầu thủ có thể gặp chấn thương, bận thi đấu cho CLB hoặc không được nhả người ở những giải không thuộc FIFA Days.

Vì thế, một lực lượng có chiều sâu sẽ giúp Thái Lan giảm rủi ro và tạo ra sự cạnh tranh lớn hơn cho từng vị trí.

Tuyển Việt Nam không được chủ quan

Dù vậy, thất bại ở chung kết ASEAN Cup 2026 vẫn để lại những bài học cho Thái Lan.

Như kế hoạch của nữ tỷ phú 60 tuổi, “Voi chiến” hướng đến việc kết hợp những cầu thủ trẻ vừa được trao cơ hội với kinh nghiệm của các cựu binh, qua đó xây dựng một tập thể có chất lượng và bản lĩnh hơn.

Tuyển Việt Nam áp đảo Thái Lan những năm qua, nhưng không được chủ quan. Ảnh: S.N

Sau khi liên tiếp thua Việt Nam ở ASEAN Cup 2024 và 2026, Madam Pang rất muốn có thành công trong nhiệm kỳ làm chủ tịch FAT.

Vì thế, ngay lúc này Madam Pang triển khai kế hoạch tiếp theo cho Thái Lan, với nhiệm vụ là FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu diễn ra tại Indonesia sau hơn 3 tuần nữa.

Thái Lan nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Pakistan và Philippines, trong khi bảng A có chủ nhà Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore.

Việc tiếp tục chạm trán tuyển Việt Nam, diễn ra ngày 29/9, khiến bảng đấu của Thái Lan càng trở nên đáng chú ý, nhất là sau khi hai đội vừa gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup.

Madam Pang thừa nhận đây là thử thách lớn nhưng vẫn thể hiện sự tự tin: “Chúng ta ở bảng tử thần, nhưng chúng ta sẽ không thất bại”.

Thông điệp này thể hiện tinh thần mà Madam Pang muốn gửi đến đội tuyển trước giải đấu mới.

Cũng từ thông điệp này, tuyển Việt Nam không được phép chủ quan. HLV Kim Sang Sik phải giữ chân các học trò trên mặt đất sau khi liên tục áp đảo Thái Lan, để không rơi vào tâm lý chủ quan.

Một lần nữa bóng đá Đông Nam Á lại hướng sự chú ý đến trận derby khu vực giữa Việt Nam và Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026.

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