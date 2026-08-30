Sau khi ASEAN Cup 2026 khép lại, bóng đá Việt Nam tham dự 3 giải đấu lớn trong tháng 9, gồm: vòng loại U20 châu Á 2027, Asiad 20 và FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong các giải đấu này, tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia từ ngày 24/9 đến 5/10, trong khi U23 Việt Nam tranh tài tại Asiad 20 từ ngày 15/9 đến 3/10 ở Nhật Bản.

Do trùng lịch thi đấu, HLV Kim Sang Sik sẽ dẫn dắt ĐTQG, và nhiều khả năng giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh cầm quân U23 Việt Nam dự Asiad.

Đình Bắc là nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Về thành phần cầu thủ, hai cái tên đủ tuổi tham dự Asiad của tuyển Việt Nam là Đình Bắc và Trung Kiên không có tên trong danh sách sơ bộ U23 Việt Nam. Đây là 2 gương mặt trẻ được HLV Kim Sang Sik lên kế hoạch cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Để U23 Việt Nam có lực lượng đủ "cứng" để tranh tài tại Asiad, nhiều khả năng trung vệ Đinh Quang Kiệt được tăng cường. Cầu thủ cao 1m95 không cạnh tranh được vị trí tại tuyển Việt Nam, nhưng ở U23 Việt Nam anh sẽ là trụ cột. Trước khi tham dự Asiad, Quang Kiệt cùng U20 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U20 châu Á 2027 (từ 31/8 đến 6/9 tại Phú Thọ).

Tại Asiad, U23 Việt Nam vào bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đây là bảng đấu được đánh giá là vừa sức với Thanh Nhàn cùng các đồng đội, bởi ngoài Uzbekistan được đánh giá rất mạnh, hai đối thủ còn lại đều khá "đồng cân đồng lạng".

Tại Asiad 2026, 15 đội tuyển tham dự được chia thành 4 bảng đấu, gồm 3 bảng có 4 đội và 1 bảng có 3 đội. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng tứ kết. Thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam tại Asiad là hạng tư năm 2018, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.