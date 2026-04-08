U20 nữ Việt Nam chính thức giành quyền vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026 sau khi U20 Đài Loan thất bại 1-3 trước U20 nữ Ấn Độ ở lượt trận cuối. Kết quả này giúp đại diện Đông Nam Á giữ vững vị trí trong nhóm hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

U20 nữ Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết - Ảnh: VFF

Trước đó, cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Ấn Độ diễn ra rất căng thẳng khi hai đội cùng có 3 điểm sau vòng bảng. Tuy nhiên, yếu tố quyết định nằm ở hiệu số bàn thắng bại. U20 nữ Việt Nam khép lại vòng bảng với hiệu số -5 (ghi 2 bàn, thủng lưới 7 bàn), trong khi Ấn Độ dù thắng đậm trận cuối vẫn chỉ đạt hiệu số -9. Khoảng cách này đủ giúp Việt Nam xếp trên đối thủ.

Diễn biến trận đấu giữa Ấn Độ và Đài Loan không mang đến bất ngờ khi đại diện Nam Á hoàn toàn áp đảo và giành chiến thắng 3-1. Dù vậy, chiến thắng này không đủ để họ vượt qua Việt Nam trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba.

Xếp hạng bảng A chung cuộc

Xếp các đội đứng thứ ba

Việc góp mặt ở tứ kết là thành quả xứng đáng với những nỗ lực của U20 nữ Việt Nam trong một bảng đấu nhiều thử thách. Dù không thể giành vé trực tiếp, đội vẫn tận dụng tốt cơ hội để đi tiếp.

Ở vòng tứ kết, đối thủ của Việt Nam là các cô gái U20 Nhật Bản. Đội giành chiến thắng sẽ giành vé tham dự U20 World Cup nữ 2027.