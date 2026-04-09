Theo kế hoạch ban đầu, VFF và HLV Kim Sang Sik dùng lứa cầu thủ U20/21 Việt Nam tham dự Asiad 20 diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản. Chuẩn bị cho giải đấu này, đội U23 Việt Nam (với nòng cốt là các cầu thủ U20/21) vừa tham dự CFA Team China 2026, dưới sự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Nếu không có gì thay đổi, đây chính là lực lượng tranh tài ở Asiad tới. Lãnh đạo VFF khẳng định U23 Việt Nam không đặt nặng vấn đề thành tích, mà muốn thông qua giải đấu giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành, từ đó hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games vào năm 2027, xa hơn là lực lượng kế cận cho ĐTQG.

U23 Việt Nam tham dự CFA Team China 2026 với nhiều cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, VFF muốn cử đội trẻ là một chuyện, nhưng có được Cục TDTT đồng ý hay không lại là một câu chuyện khác. Trước khi nhận được sự chấp thuận chủ trương từ Cục TDTT, kế hoạch tham dự Asiad của U23 Việt Nam cũng đã có những diễn biến mới.

Theo một số nguồn tin, HLV Kim Sang Sik muốn được sử dụng một số trụ cột lứa U23, thay vì chỉ dùng đội hình U20/U21. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được cho là đã kiến nghị VFF bổ sung một số cầu thủ kinh nghiệm từ lứa U23 vừa giành HCĐ tại VCK U23 châu Á 2026 như Đình Bắc, Nhật Minh, Khuất Văn Khang, Thanh Nhàn....

Sự thay đổi quyết định của HLV Kim Sang Sik có thể đến từ việc chứng kiến U23 Việt Nam thi đấu không thực sự tốt ở CFA Team China 2026. Ở giải đấu này, dù chỉ đặt mục tiêu học hỏi, cọ xát là chính, nhưng nếu có đội hình mạnh hơn, U23 Việt Nam có thể thu được nhiều điều.

Được biết, ngay từ thời điểm này HLV Kim Sang Sik và các cộng sự sớm chuẩn bị lực lượng cho U23 Việt Nam, với một nhóm cầu thủ cùng tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 như trận gặp Malaysia vừa qua, còn một nhóm được giao nhiệm vụ giúp U23 Việt Nam "chơi được", đồng thời dìu dắt các cầu thủ trẻ ở Asiad.

Trên thực tế, việc dùng một vài cầu thủ có kinh nghiệm ở U23 Việt Nam tại đấu trường Asiad là điều cần thiết, trong bối cảnh sân chơi này có tính cạnh tranh khốc liệt, bên cạnh việc cầu thủ trẻ Việt Nam còn non kinh nghiệm, bản lĩnh.