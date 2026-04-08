Tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan nhập cuộc với thế trận đôi công hấp dẫn. Các cầu thủ Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm từ các pha dứt điểm của Gia Hưng, Thịnh Phát hay Đa Hải nhưng thiếu chính xác. Trong khi đó, Thái Lan tỏ ra sắc bén hơn ở các tình huống cố định.

ĐT Việt Nam mất ngôi đầu vào tay Thái Lan - Ảnh: Futsal Thailand

Phút 16, Ittichai Praphaphan mở tỷ số từ một pha đá phạt góc. Chỉ ít phút sau, Sarawut tiếp tục tận dụng tình huống tương tự để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình và nhanh chóng rút ngắn cách biệt nhờ cú vô-lê đẹp mắt của Minh Quang. Tuy nhiên, Thái Lan lập tức đáp trả bằng bàn thắng của Mintada.

Những phút cuối, ĐT Việt Nam chơi power-play và có bàn gỡ 2-3 do công của Đa Hải. Dù vậy, sai lầm ở thời điểm quyết định khiến đội phải nhận thêm bàn thua, khép lại trận đấu với thất bại 2-4. Đối thủ của thầy trò HLV Giustozzi ở bán kết là Indonesia, đội nhất bảng B.

Ghi bàn:

Thái Lan: Ittichai Praphaphan (16'), Phalaphruek Sarawut (20'), Mintada Piromyu (23'), Ngọc Ánh (40')

Việt Nam: Minh Quang (22'), Đa Hải (35')

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Phạm Văn Tú, Nguyễn Đa Hải, Nhan Gia Hưng, Vũ Ngọc Anh, Từ Minh Quang

Thái Lan: Theerawat, Ittichai, Panut, Muhammad, Apiwat