Tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan nhập cuộc với thế trận đôi công hấp dẫn. Các cầu thủ Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm từ các pha dứt điểm của Gia Hưng, Thịnh Phát hay Đa Hải nhưng thiếu chính xác. Trong khi đó, Thái Lan tỏ ra sắc bén hơn ở các tình huống cố định.
Phút 16, Ittichai Praphaphan mở tỷ số từ một pha đá phạt góc. Chỉ ít phút sau, Sarawut tiếp tục tận dụng tình huống tương tự để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình và nhanh chóng rút ngắn cách biệt nhờ cú vô-lê đẹp mắt của Minh Quang. Tuy nhiên, Thái Lan lập tức đáp trả bằng bàn thắng của Mintada.
Những phút cuối, ĐT Việt Nam chơi power-play và có bàn gỡ 2-3 do công của Đa Hải. Dù vậy, sai lầm ở thời điểm quyết định khiến đội phải nhận thêm bàn thua, khép lại trận đấu với thất bại 2-4. Đối thủ của thầy trò HLV Giustozzi ở bán kết là Indonesia, đội nhất bảng B.
Ghi bàn:
Thái Lan: Ittichai Praphaphan (16'), Phalaphruek Sarawut (20'), Mintada Piromyu (23'), Ngọc Ánh (40')
Việt Nam: Minh Quang (22'), Đa Hải (35')
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: Phạm Văn Tú, Nguyễn Đa Hải, Nhan Gia Hưng, Vũ Ngọc Anh, Từ Minh Quang
Thái Lan: Theerawat, Ittichai, Panut, Muhammad, Apiwat
40'
Trận đấu kết thúc với thất bại 2-4 của ĐT Việt Nam. Kết quả này khiến thầy trò HLV Giustozzi đánh mất ngôi đầu bảng A vào tay chủ nhà, qua đó chạm trán Indonesia ở vòng bán kết. Trong khi đó, Thái Lan sẽ đối đầu Australia ở cặp bán kết còn lại.
40'
Sau tình huống đá phạt góc, Vũ Ngọc Anh chuyền về nhưng Nhan Gia Hưng lại trượt chân và khiến bóng từ từ lăn vào lưới đội nhà. Ngọc Ánh vì vậy mà vô tình đốt lưới nhà.
36'
Sau pha đan lát tốc độ cao của ĐT Việt Nam, Nhan Gia Hưng tung cú sút rất căng nhưng bị thủ môn Thái Lan cản phá.
35'
ĐT Việt Nam có pha phối hợp 'xé toang' hàng thủ Thái Lan. Mạnh Dũng căng ngang cho Đa Hải đang đứng chờ sẵn ở cột 2 rồi dứt điểm tung lưới chủ nhà lần thứ hai.
32'
Thủ thành Văn Tú lại thêm một lần cứu thua khi cản phá thành công cú đá của Phalaphruek Sarawut trong thế đối mặt.
29'
Mạnh Dũng chọc khe loại bỏ hai cầu thủ Thái Lan mở ra cơ hội cho Đa Hải, đáng tiếc cú dứt điểm lại chệch khung thành.
25'
Osamanmusa xoay người dứt điểm nhanh như chớp, tuy nhiên không thắng được tài năng của thủ môn Văn Tú.
23'
Vẫn từ tình huống phạt góc, Mintada Piromyu băng lên dứt điểm uy lực, đưa bóng găm đúng góc cao khiến Văn Tú không thể cản phá. Tỷ số là 3-1 cho chủ nhà.
22'
Xuất phát từ tình huống đá phạt góc, Từ Minh Quang bắt vô-lê đẳng cấp tung lưới Thái Lan, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho ĐT Việt Nam.
21'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
20'
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Thái Lan.
20'
Thái Lan có bàn thắng thứ hai. Lần này kịch bản tương đối giống bàn mở tỷ số, Phalaphruek Sarawut là người đón quả phạt góc rồi bắt vô-lê, đưa bóng chạm người cầu thủ áo đỏ rồi lăn vào lưới.
16'
ĐT Thái Lan có bàn mở tỷ số nhờ công của Ittichai Praphaphan với cú bắt vô-lê đưa bóng đi căng và đẹp mắt, không cho Văn Tú một cơ hội cản phá.
15'
ĐT Việt Nam có pha dàn xếp đá biên để Vũ Ngọc Anh băng lên dứt điểm đưa bóng đi căng và chìm buộc thủ môn Thái Lan phải dùng chân cản phá cứu thua.
12'
Thủ môn Văn Tú băng ra kịp khép góc, ngăn cản Aransanyalak dứt điểm trong thế đối mặt.
11'
Đa Hải đoạt được bóng trong chân cầu thủ Thái Lan rồi thực hiện cú sút xa đưa đi chệch khung thành chủ nhà.
8'
Thái Lan có pha tấn công sắc nét, Osamanmusa vượt qua Ngọc Anh trước khi dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành của Văn Tú.
6'
ĐT Việt Nam chuyển đổi trạng thái, Thịnh Phát chọc khe cho đồng đội, thủ môn Thái Lan bỏ khung thành lao ra phá bóng rất mạnh vô tình đập vào người đồng đội bị đau.
Sau đó Thịnh Phát xoay người kết thúc bị cầu thủ chủ nhà ngăn chặn thành công.
5'
Châu Đoàn Phát vừa có pha dứt điểm ở sát đường biên trái đưa bóng đi không trúng đích.
3'
Sarawut đi bóng bên cánh trái rồi dứt điểm, thủ môn Văn Tú bị đánh bại nhưng may cho ĐT Việt Nam khi Vũ Ngọc Anh có hai pha cứu thua liên tiếp.
2'
Đa Hải căng ngang cho Nhan Gia Hưng có cơ hội đối mặt với thủ môn Thái Lan, đáng tiếc bị xà ngang khung thành từ chối.
20h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
19h30
Cầu thủ hai đội đã có mặt tại sân để khởi động trước trận đấu.
Không có bất ngờ tại vòng bảng futsal Đông Nam Á 2026 khi các đội mạnh đều sớm giành vé vào bán kết. Ở bảng A, tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan đi tiếp, trong khi bảng B chứng kiến Australia và Indonesia chiếm hai suất còn lại. Vì vậy, lượt trận cuối cùng chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu.
Hiện tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số tốt hơn và chỉ cần hòa Thái Lan là giữ vững vị trí này. Tuy nhiên, thứ hạng chung cuộc có thể phụ thuộc vào tính toán chiến thuật nhằm lựa chọn đối thủ phù hợp ở bán kết.
Do trận Australia gặp Indonesia diễn ra trước, hai đội ở bảng A sẽ có thêm cơ sở để đưa ra phương án tiếp cận. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan vì thế vẫn rất đáng chờ đợi, không chỉ bởi tính cạnh tranh mà còn bởi yếu tố “kình địch”.
Dù vậy, với lịch thi đấu dày, nhiều khả năng cả hai đội sẽ ưu tiên giữ sức và tránh chấn thương trước vòng knock-out quan trọng.