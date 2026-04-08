Trợ lý Lee Jung Soo bắt đầu làm việc ở ĐTQG Việt Nam và U23 Việt Nam từ tháng 3/2025. Kể từ khi làm "cánh tay phải" cho HLV trưởng Kim Sang Sik, ông góp công giúp tuyển Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Ở đội U23, trợ lý này cũng đóng vai trò quan trọng trong thành tích vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33, hạng ba U23 châu Á 2026.

VFF và HLV Kim Sang Sik đánh giá rất cao chuyên môn của trợ lý Lee Jung Soo, đặc biẹt là việc giúp các đội tuyển Việt Nam nâng tầm tình huống cố định, nhằm hạn chế tối đa bàn thua và trở thành vũ khí săn bàn.

Trợ lý HLV Lee Jung Soo đóng vai trò quan trọng trong thành công của U23 và tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Theo thống kê, các tình huống cố định đem về 5 trong 17 bàn (29,4%) sau 8 trận cho ĐTQG, 7 trong 31 bàn (22,5%) sau 17 trận cho đội U23.

“Chúng tôi học hỏi từ những đội mạnh về bóng cố định. HLV Lee rất tập trung vào các vấn đề tăng cường nhân sự che chắn cho hàng thủ. Ông ấy hiểu chuyện ghi bàn quan trọng, nhưng đề cao việc làm thế nào để không thủng lưới đặc biệt ở các tình huống cố định”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

HLV Kim Sang Sik chia tay trợ lý số 1. Ảnh: VFF

Ông Lee Jung Soo là người hiểu rõ bóng đá Việt Nam khi từng làm trợ lý tại CLB TP.HCM. Thời còn thi đấu, Lee Jung Soo là trung vệ hàng đầu của Hàn Quốc có 54 lần khoác áo tuyển Hàn Quốc, đá chính tại World Cup 2010. Lee góp công lớn ở vòng bảng khi mở tỷ số ở trận ra quân thắng Hy Lạp 2-0, rồi gỡ hòa 1-1 trong trận hòa Nigeria 2-2 ở lượt cuối.

Được biết, sau khi chia tay tuyển Việt Nam, "cánh tay phải" của HLV Kim Sang Sik sang xứ chùa vàng bước vào cuộc phiêu lưu với một CLB Thai League.