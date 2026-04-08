Vòng bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026 đã chính thức xác định hai cặp đấu đầy duyên nợ, khi tuyển futsal Việt Nam chạm trán đương kim vô địch Indonesia, còn chủ nhà Thái Lan đối đầu Australia. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 10/4 tới đây.

Ở bảng A, tuyển futsal Việt Nam đánh mất ngôi đầu bảng sau thất bại 2-4 trước Thái Lan ở lượt trận cuối, qua đó phải đụng độ Indonesia – đội vừa giành ngôi đầu bảng B sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Australia.

Tuyển futsal Việt Nam chạm trái Indonesia ở bán kết - Ảnh: FAT

Đây được xem là thử thách cực lớn với thầy trò HLV Diego Giustozzi khi Indonesia đang thể hiện phong độ ấn tượng và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch SEA Games.

Trong khi đó, Thái Lan với vị trí nhất bảng A sẽ gặp Australia, đội bóng cũng cho thấy sức mạnh đáng gờm dù để thua sát nút Indonesia ở lượt cuối. Lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định giúp đội bóng xứ Chùa vàng được đánh giá cao hơn.

Cả hai cặp bán kết đều hứa hẹn diễn ra căng thẳng và hấp dẫn, khi các đội đều sở hữu lối chơi giàu tốc độ và kỹ thuật. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng trong hành trình chinh phục ngôi vô địch khu vực.