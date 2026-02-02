“Indonesia từng vô địch SEA Games, giành nhiều danh hiệu quan trọng và rất quen với việc thi đấu trước hàng chục nghìn khán giả. Họ có chất lượng đội hình cao và bản lĩnh thi đấu tốt. Tuy nhiên, tôi hài lòng với những gì tuyển futsal Việt Nam đang thể hiện và hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình”, HLV Diego Giustozzi đánh giá trước trận tứ kết giữa tuyển futsal Việt Nam vs Indonesia, tại tứ kết giải futsal châu Á 2026.

Phân tích cụ thể hơn về đối thủ, HLV Diego Giustozzi nói: “Indonesia thi đấu với tốc độ rất cao, kỹ thuật tốt, tổ chức chặt chẽ và sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, đặc biệt là ở vị trí ala. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải hạn chế tối đa những điểm mạnh đó”.

Cuộc đọ sức giữa tuyển futsal Việt Nam vs Indonesia rất đáng chờ đợi. Ảnh: VFF

Theo HLV Diego Giustozzi, yếu tố then chốt nằm ở khả năng giải tỏa áp lực và giữ được bản sắc lối chơi: “Điều quan trọng là các cầu thủ phải chơi đúng với những gì thể hiện trong tập luyện. Khán giả tạo thêm động lực lớn cho đội chủ nhà, nhưng chúng tôi cũng đang có tinh thần và động lực rất cao.

Tôi rất hài lòng, thậm chí có phần bất ngờ với phong độ cá nhân và lối chơi tập thể của tuyển futsal Việt Nam. Đội đang có một giải đấu rất tốt và tôi hy vọng chúng tôi tiếp tục thể hiện được điều đó thêm 40, thậm chí 50 phút nữa”.

“Chúng tôi có đầy đủ 14 cầu thủ sẵn sàng thi đấu, đó là tín hiệu rất tích cực. Ở đẳng cấp này, cường độ và áp lực đều rất cao vì tất cả đều hướng tới mục tiêu vào bán kết. Các cầu thủ của tôi đủ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần và nỗ lực thể hiện hết khả năng”, thuyền trưởng tuyển futsal Việt Nam khẳng định.

Trận tứ kết tuyển futsal Việt Nam vs futsal Indonesia lăn bóng vào lúc 19h00 ngày 3/2 tại nhà thi đấu Arena Indonesia.