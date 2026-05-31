“Chúng tôi rất vui khi các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu tại giải đấu này. U19 Việt Nam cố gắng hết sức và thi đấu từng trận như một trận chung kết”, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.

Tại bảng A, U19 Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Trong đó, cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia rất được chờ đợi, được xem là "chung kết" của bảng đấu.

HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định U19 Việt Nam có sự chuẩn bị nghiêm túc. Ảnh: VFF

U19 Indonesia bước vào giải năm nay với tư cách ĐKVĐ sau khi đánh bại Thái Lan 1-0 trong trận chung kết năm 2024. Đội chủ nhà tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi sở hữu lực lượng chất lượng, trong đó có 6 cầu thủ đang thi đấu và đào tạo ở nước ngoài.

Khi được hỏi về cuộc đối đầu với đội chủ nhà, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết U19 Việt Nam không dành sự tập trung cho riêng một đối thủ nào mà tiếp cận giải đấu với tinh thần cao nhất ở tất cả các trận đấu. “Như tôi đã chia sẻ, U19 Việt Nam chiến đấu hết sức mình trong từng trận đấu. Trận gặp Indonesia cũng vậy”, ông nói.

U19 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, chiều 31/3, U19 Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng tại Medan để hoàn thiện các phương án chiến thuật, rà soát đội hình, hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trước U19 Timor Leste, có khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.