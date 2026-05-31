CAHN nâng Cúp vô địch ở Hàng Đẫy

Sau khi đăng quang LPBank V-League sớm 3 vòng đấu, CAHN sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch ở vòng 25, trong trận gặp Becamex TP.HCM. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Polking quyết tâm giành chiến thắng để ngày vui của đội bóng ngành công an thêm trọn vẹn.

Trên thực tế, CAHN được đánh giá cao hơn nhiều so với Becamex TP.HCM, cả về lực lượng, phong độ, chưa kể có lợi thế sân nhà. Vì thế, Đình Bắc và các đồng đội chỉ cần chơi đúng sức, họ ắt có trọn 3 điểm.

CAHN đăng quang đầy thuyết phục. Ảnh: S.N

Ngoài mục tiêu giành 3 điểm, đội bóng ngành công an cũng muốn kéo dài kỷ lục của mình ở mùa giải năm nay. Họ mới chỉ để thua 1 trận, và quyết giữ thành tích này cho đến khi V-League hạ màn sau vòng 26.

Trong khi CAHN mở hội tại Hàng Đẫy, các đội Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Ninh Bình vẫn phải làm hết sức khi còn mục tiêu. Thể Công Viettel cần ít nhất một trận hòa để chắc chắn cán đích ở vị trí thứ 2, trong khi Hà Nội FC và Ninh Bình có cùng 45 điểm, hướng tới top 3 chung cuộc.

Căng thẳng cuộc đua trụ hạng

Quyết tâm thắng trong ngày nâng cúp của CAHN khiến Becamex TP.HCM lo lắng. Nếu thua trận này, họ có thể bị PVF-CAND và SHB Đà Nẵng đuổi kịp hoặc vượt qua.

Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra bởi Becamex TP.HCM rất khó tạo nên bất ngờ trước CAHN, trong khi đội đứng ngay sau họ là SHB Đà Nẵng chỉ phải gặp đối thủ hết mục tiêu là Hà Tĩnh.

PVF-CAND và Becamex TP.HCM có nguy cơ xuống hạng.

Một đội bóng khác cũng rất khát điểm để chắc chắn trụ hạng là HAGL. Ở vòng này, đội chủ sân Pleiku phải tiếp đón đối thủ mạnh Hà Nội FC.

Trong khi đó, PVF-CAND được chơi trên sân nhà, có trận đấu rất quan trọng gặp Hải Phòng. Dù đội bóng đất Cảng mới chia tay HLV Chu Đình Nghiêm, nhưng họ vẫn là đối thủ khó chơi và còn mục tiêu vào top 5.

Để có thể duy trì hy vọng trong bối cảnh đang kém 2 điểm so với SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Trần Tiến Đại buộc phải dốc toàn lực để giành kết quả tốt nhất. Trong trường hợp trắng tay, PVF-CAND ở rất gần với giải hạng Nhất mùa tới.