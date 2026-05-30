Từ vòng 25 LPBank V-League, HLV Mai Xuân Hợp lùi lại làm trợ lý để nhường lại “ghế nóng” cho HLV Nguyễn Anh Đức. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi mùa giải năm nay chỉ còn 2 vòng đấu.

Đây là lần thứ hai Thanh Hóa thay tướng giữa dòng. Trước đó, HLV Hàn Quốc Choi Won Kwon nói lời chia tay đội bóng chỉ sau 10 vòng đấu. Trợ lý Mai Xuân Hợp tạm quyền dẫn dắt đội bóng xứ Thanh cho tới khi HLV Nguyễn Anh Đức được bổ nhiệm.

HLV Nguyễn Anh Đức bất ngờ dẫn dắt CLB Thanh Hóa.

Như vậy, Thanh Hóa là CLB thứ 4 mà HLV Anh Đức dẫn dắt trong sự nghiệp, sau CLB Long An, Bình Phước và Becamex TPHCM. HLV Anh Đức sở hữu bằng HLV Pro do AFC cấp, từng làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo ở tuyển Việt Nam.

Hai vòng đấu cuối là những trận đấu không dễ với tân thuyền trưởng Nguyễn Anh Đức. Nếu như ở vòng 25 Thanh Hóa gặp Ninh Bình thì ở trận hạ màn mùa giải, đội bóng xứ Thanh SHB Đà Nẵng đang làm tất cả để trụ hạng.