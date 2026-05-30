Chiều 30/5, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì nhịp độ tập luyện tại thành phố Medan (Indonesia), hướng tới trận ra quân tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Buổi tập diễn ra trong thời lượng 60 phút với khối lượng vận động được điều chỉnh phù hợp khi giải đấu đã cận kề.

Các cầu thủ tập trung thực hiện các bài phối hợp nhóm, hoàn thiện khả năng liên kết giữa các tuyến cũng như nâng cao hiệu quả dứt điểm trước cầu môn. U19 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, sẵn sàng cho giải khu vực, trong đó đặt trọng tâm là cuộc đối đầu với chủ nhà Indonesia.

U19 Việt Nam sẵn sàng cho giải Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Sau hai ngày có mặt tại Medan, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi cho thấy sự thích nghi tích cực với điều kiện thời tiết, sân bãi và môi trường thi đấu. Tinh thần tập luyện của các cầu thủ tiếp tục được duy trì ở mức cao, tạo cơ sở thuận lợi để Ban huấn luyện hoàn thiện những tính toán cuối cùng về nhân sự và đấu pháp cho trận mở màn.

U19 Việt Nam tham dự cuộc họp của AFF về phòng chống tiêu cực trong trong đá và bảo vệ cầu thủ trẻ. Ảnh: VFF

Các cầu thủ thực hiện buổi chụp hình truyền thông cho BTC giải. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, sáng 31/5, U19 Việt Nam dự cuộc họp kỹ thuật và họp báo trước vòng bảng. Sau đó, đội bóng áo đỏ có buổi tập cuối cùng vào chiều 31/5, nhằm hoàn thiện trước trận ra quân. Đây cũng là thời điểm U19 Việt Nam chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ đăng ký cho giải U19 Đông Nam Á 2026.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi lần lượt gặp Timor Leste (1/6), Myanmar (4/6) và Indonesia (7/6).