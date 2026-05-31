Tấm vé xứng đáng

Chiến thắng đậm 3-0 trước Long An giúp đội bóng của Công Phượng chính thức vô địch giải hạng Nhất sớm 1 vòng đấu và giành tấm vé lên chơi ở V-League mùa tới.

Việc đội bóng miền Đông Nam Bộ giành vé thăng hạng không phải bất ngờ, bởi những gì mà CLB Đồng Nai đầu tư suốt 2 mùa giải qua nếu vẫn tiếp tục ở giải hạng Nhất mới thực sự là cơn địa chấn.

Sở hữu lực lượng quá vượt trội

Trong khi nhiều CLB hạng Nhất vẫn phải tính toán từng khoản chi và xây dựng lực lượng theo hướng tiết kiệm nhất, thậm chí suýt bỏ cả giải thì Đồng Nai không tiếc tiền để mang về cả chục ngôi sao đình đám của bóng đá Việt Nam.

Sở hữu lực lượng có chiều sâu hơn nhiều đội ở V-League hiện tại, chế độ đãi ngộ tốt… nên việc CLB Đồng Nai gần như “một mình, một chợ” và sớm giành vé thăng ở giải hạng Nhất cũng rất dễ hiểu.

Nhưng V-League không đơn giản

Nhìn một cách tích cực, với mức độ đầu tư hay nôm na là… tiêu tiền của CLB Đồng Nai suốt 2 mùa giải qua, người hâm mộ có thể kỳ vọng đây sẽ là đội bóng mang đến cho V-League một sự hứng khởi mới.

Bên cạnh đó, với những Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương… và tới đây có thể xuất hiện thêm nhiều ngôi sao khác xuất hiện, nhờ vậy nó sẽ mang đến hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ không chỉ cho đội bóng miền Đông Nam Bộ mà còn với cả giải đấu.

Đội bóng của Công Phượng lên V-League là dễ hiểu, nhưng phía trước rất khó lường.

Song, những gì từng xảy ra trong quá khứ, người hâm mộ CLB Đồng Nai thừa hiểu mùa giải tới là không dễ dàng đối với đội nhà. Lịch sử giải đã cho thấy Tiền Giang, An Giang… thăng hạng một cách tưng bừng, tuy nhiên chỉ sau 1 mùa phải lại quay về giải hạng Nhất là ví dụ.

Ở V-League, đương nhiên không còn những trận đấu dễ như tại giải hạng Nhất, vì vậy muốn tồn tại CLB Đồng Nai bắt buộc phải mang về nhiều bản hợp đồng mới chất lượng hơn từ nội đến ngoại binh.

Người hâm mộ bên cạnh việc chờ đợi Công Phượng, Xuân Trường hay Minh Vương giúp khán đài đông hoặc những trận đấu được chú ý nhiều hơn thì cũng cần một CLB Đồng Nai đủ mạnh để cạnh tranh, đủ bản lĩnh để tồn tại ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Còn bỏ hàng trăm tỷ đồng để lên V-League nhưng sau đó nhanh chóng trở về nơi xuất phát, nó đương nhiên không thể hiện cho mục tiêu và tham vọng của nhà tân vô địch hạng Nhất quốc gia.

Hãy chờ đội bóng đang sở hữu Công Phượng chứng minh!