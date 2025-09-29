Theo thông báo mới nhất từ website hnammobile: “Sau chặng đường 20 năm gắn bó, HnamMobile xin thông báo rằng chúng tôi sẽ chính thức ngừng hoạt động hệ thống bán lẻ từ hôm nay (29/9). Đây là một quyết định vô cùng khó khăn, nhưng trong bối cảnh thị trường không thuận lợi, chúng tôi buộc phải khép lại hành trình này”.

HnamMobile đã thông báo ngừng hoạt động. Ảnh: Hnam

Hệ thống bán lẻ điện thoại di động và phụ kiện… sẽ chính thức ngừng hoạt động từ 1/10/2025.

Như vậy, chuỗi hệ thống bán lẻ điện thoại và phụ kiện ra đời từ năm 2006 với cửa hàng đầu tiên tại TPHCM, sẽ khép lại hành trình của mình.

Được sáng lập bởi ông Hoàng Phú Nam và sau này có thêm một số thành viên khác, HnamMobile là một trong những đơn vị tiên phong ra mắt website thương mại điện tử www.hnammobile.com chuyên kinh doanh điện thoại, phụ kiện... Website là hướng đi mới, làm thay đổi cách tiếp cận, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng trong thời điểm đó khi Internet còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

4 năm sau, HnamMobile thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Di động Sao Việt để theo đuổi định hướng kinh doanh phát triển bền vững và trở thành nhà bán lẻ điện thoại di động, máy tính bảng chính hãng.

Đến năm 2016 hệ thống này có 16 cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp và 2 trung tâm bảo hành chất lượng tại TPHCM. Công ty là đối tác chiến lược của các hãng điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện lớn trên thế giới.

Các mặt hàng kinh doanh đã không còn gói gọn trong điện thoại, phụ kiện mà mở rộng ra máy tính bảng, laptop, đồng hồ thông minh, phụ kiện cao cấp...

Năm 2017 hệ thống có gần 20 cửa hàng di động tại TPHCM và bất ngờ mở bán thêm nhóm hàng nước hoa với 30 loại nước hoa khác nhau cho cả nam lẫn nữ.

Tuy nhiên, đến năm 2019 hệ thống bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm và số cửa hàng lúc này chỉ còn là 13 và sau đó giảm dần, đến thời điểm trước khi đóng cửa HnamMobile chỉ còn khoảng 3 cửa hàng.

Theo một chuyên gia trong ngành bán lẻ, việc HnamMobile đóng cửa tuy gây sốc cho cộng đồng công nghệ tại TPHCM, nhưng đây là điều tất yếu.

Thường các chuỗi cửa hàng kinh doanh điện thoại di động nhỏ, sản phẩm chủ lực của họ phần lớn là các dòng máy của Apple, đặc biệt là iPhone…

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua khi các chuỗi bán lẻ trong nước đa số đã trở thành cửa hàng bán lẻ uỷ quyền của Apple, thì HnamMobile vẫn chưa được ông lớn này công nhận.

Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến hệ thống đi xuống và đóng cửa, vì thường doanh thu từ các dòng sản phẩm Apple chiếm hơn 60% trên toàn hệ thống nhỏ lẻ.

Trong khi đó việc kinh doanh hàng xách tay đã bị Apple siết chặt trong những năm gần đây.

Một nguyên nhân nữa là việc kinh doanh các mặt hàng công nghệ đã không còn mang lại lợi nhuận cao trong thời gian gần đây, khi chi phí marketing ngày càng lớn và sản phẩm bán ra đa phần cho lợi nhuận chỉ còn vài chục đến vài trăm nghìn đồng.