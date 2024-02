Một năm 2023 đầy khó khăn cho thị trường di động

Kinh tế khó khăn, sức mua giảm, kéo theo đó là cuộc chiến về giá khiến cho thị trường di động tại Việt Nam năm 2023 trải qua muôn vàn khó khăn cho các nhà bán lẻ.

iPhone 15 series là điểm sáng của thị trường bán lẻ di động năm 2023.

Theo đại diện truyền thông của Thế Giới Di Động, năm 2023 sức mua nhóm hàng điện thoại, điện máy đã giảm mạnh. Đặc biệt là mặt hàng điện thoại, hầu hết các phân khúc và thương hiệu đều giảm sút so với năm 2022. Nguyên nhân dẫn đến việc này là do tình hình kinh tế vĩ mô, thu nhập người dùng giảm mạnh, điện thoại không phải là mặt hàng thiết yếu hay nhu yếu phẩm nên không còn được ưu tiên lựa chọn.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Thương mại Hệ thống FPT Shop cũng cho rằng, năm 2023 là một năm khó khăn chung cho các doanh nghiệp bán lẻ, đặc biệt là bán lẻ di động; nhu cầu mua sắm đồ công nghệ ảnh hưởng lớn từ việc thắt chặt chi tiêu của người dân khi các nguồn thu nhập bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Thế Kha cho biết, phân khúc tầm trung với thị phần lớn nhất chịu ảnh hưởng nặng nề khi có mức giảm lớn hơn các phần còn lại. Tuy nhiên, vẫn có điểm sáng với những khách hàng mua phân khúc tầm cao cấp, miễn là sản phẩm có đủ sự thu hút khác biệt để khách hàng quyết định lên đời. Chẳng hạn như iPhone 15 Series với thiết kế viền Titan tạo ra một chuẩn mực mới về sản phẩm (nhẹ, bền, đẹp), hay Samsung Galaxy S24 Series với việc tích hợp AI (thân thiện, trực quan thực tế với nhu cầu người dùng).

Một nguyên nhân khác khiến các nhà bán lẻ thị trường di động gặp khó khăn trong năm 2023 chính là cuộc chiến về giá.

Theo bà Phùng Phương, đại diện truyền thông của Di Động Việt, 2023 là một năm thị trường bán lẻ gồng mình vượt sóng khủng hoảng, nhu cầu thị trường không quá cao dù các siêu phẩm mới vẫn tạo được hiệu ứng tốt; nhiều đại lý buộc phải gồng lỗ để bám sát thị trường.

Phân tích kỹ hơn về thị trường bán lẻ di động trong năm 2023, ông Nguyễn Lạc Huy, phụ trách truyền thông của CellPhoneS cho biết, hết quý 1/2023, tình hình kinh doanh chung bắt đầu có nhiều khó khăn. Nhà bán lẻ lớn nhất đã giảm 25,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 21,28 tỷ đồng, giảm 98,5% so với cùng kỳ 2022, mức thấp kỷ lục từ sau khi niêm yết. Điều này đến từ việc giảm doanh thu do nhu cầu thị trường xuống thấp và cuộc chiến giá làm giảm lãi gộp bán hàng từ 22,3% còn 19,2% .

Theo ông Nguyễn Lạc Huy, Quý 2/2023 là quý khó khăn nhất trong nhiều năm của ngành bán lẻ công nghệ, thậm chí còn tệ hơn trong thời Covid-19 2021 - 2022. Các nhà bán lẻ lớn kéo nhau vào một cuộc chiến giá thực sự khốc liệt nhất trong lịch sử, cả hãng, nhà phân phối cũng bị kéo vào, các ngành hàng nhạy cảm về giá bán như iPhone chịu ảnh hưởng lớn nhất cùng toàn bộ các ngành hàng đều "chiến giá" với lợi nhuận thấp, thậm chí âm giá vốn. Quý 2/2023 khiến cho nhiều nhà bán lẻ bắt đầu lỗ khi doanh thu vẫn tiếp tục sụt giảm và lãi gộp bán hàng thì quá thấp. Ngay cả CellphoneS sụt giảm 20% doanh thu so với quý 1 và bắt đầu tăng trưởng âm -2.6% so với quý 2/2022.

Đến Quý 3/2023, cuộc chiến giá vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Về mặt doanh thu thị trường được phần nào đó cứu vớt bởi mùa bán hàng "trở lại trường học" vào tháng 9 có mở bán iPhone 15 series.

Năm 2024: Gồng mình vượt sóng

Đại diện các nhà bán lẻ cho rằng, năm 2024 thị trường bán lẻ di động tiếp tục trải qua đầy khó khăn và thách thức, đòi hỏi phải gồng mình vượt sóng bằng các chương trình ưu đãi và chờ hi vọng vào các sản phẩm mới.

Năm 2024 thị trường bán lẻ di động vẫn phải gồng mình vượt sóng.

Theo bà Phùng Phương, đại diện truyền thông Di Động Việt, năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm nhiều thách thức, do người dùng công nghệ khả năng vẫn thắt chặt chi tiêu, thị trường vẫn cần gồng mình để vượt sóng.

Trước khó khăn này Di Động Việt sẽ tiếp tục tích hợp nhiều phương thức mua sắm tối ưu, tiết kiệm như trade-in thu cũ, đổi mớ,i lên đời không bù tiền, trả góp "4 không": không trả trước, không lãi suất, không phí chuyển đổi, không cần chờ đợi. Đồng thời, hi vọng thị trường sẽ sáng hơn khi các siêu phẩm công nghệ ấn tượng ra đời, các đại lý có nhiều hình thức mua sắm tối ưu tiết kiệm, dễ dàng.

Để hỗ trợ khách hàng cũng như kích cầu mua sắm, trong năm 2024 Thế Giới Di Động sẽ tiếp tục khai thác các giải pháp tài chính hỗ trợ như trả góp 0%, trả trước 10%...

Tương tự, ông Nguyễn Lạc Huy, phụ trách truyền thông của CellphoneS cho biết, năm 2024, cuộc chiến giá sẽ không còn gay gắt như từ cuối năm 2022 tới hết Quý 3/2023, mục tiêu các nhà bán lẻ, đặc biệt các nhà bán lẻ niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ là một năm 2024 có lợi nhuận tốt. Để làm được việc đó, không thể duy trì chiến giá và ngược lại sẽ có nhiều sản phẩm độc quyền được bán với mức giá cao hơn, lãi gộp cao hơn các năm trước.

Trong khi đó ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Thương mại, Hệ thống FPT Shop cho biết, năm 2024 thị trường di động sẽ hi vọng vào các điện thoại được tích hợp hay trang bị những 'khác biệt' mang tính cách mạng, sẽ tạo động lực nâng cấp với người dùng như: Tích hợp AI để giải quyết tác vụ phức tạp theo cách đơn giản, không chỉ tiết kiệm thời gian mà máy còn có vai trò như người trợ lý thực thụ khi vừa học vừa cải tiến để ra được những kết quả thông minh. Hay điện thoại siêu bền nhưng vẫn mỏng nhẹ bóng bẩy. Bên cạnh đó, điện thoại màn hình gập cũng có thể trở thành xu thế.

“Dù tỷ trọng đóng góp của điện thoại gập chưa phải cao, nhưng việc các hãng đang đầu tư mạnh mẽ và luôn ưu tiên đưa các dòng sản phẩm này vào Việt Nam, thì chắc chắn thị trường sẽ có những bước tăng trưởng và đóng góp 2 con số trong 3-5 năm tới”, ông Nguyễn Thế Kha chia sẻ.