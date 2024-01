Sức mua điện thoại giảm trong tháng 12/2023

Nếu như trong khoảng đầu tháng 10/2023, hệ thống các chuỗi cửa hàng bán lẻ công nghệ trong nước có doanh thu tăng mạnh ở lĩnh vực điện thoại di động nhờ sự có mặt của iPhone 15 series, thì ngay sau đó trong khoảng cuối tháng 11 đến cuối tháng 12/2023, sức mua đã sụt giảm mạnh, làm ảnh hưởng đến doanh thu.

Các nhà bán lẻ công nghệ hy vọng doanh thu điện thoại di động sẽ bật lên trong mùa Tết.

Tại hệ thống FPT Shop, theo ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Thương mại, ngoại trừ iPhone 15 series trong thời gian đầu mở bán và đóng góp doanh thu chính yếu trong tháng 10, các dòng smartphone của các hãng điện thoại khác gần như đi ngang và giảm nhẹ, vì các dòng sản phẩm mới chủ lực đều ra mắt trong quý 3 trước đó như Galaxy Z Fold5/Flip5 từ Samsung hay OPPO Reno10.

Trong đó, dòng tầm trung là phân khúc giá bị ảnh hưởng nhiều nhất trong giai đoạn qua khi sức mua giảm mạnh gấp 2 lần so với phân khúc giá cao cấp. Lý do, đây là nhóm khách hàng có số lượng tiêu thụ lớn trong khi lại chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ diễn biến không thuận lợi của kinh tế vĩ mô tác động đến thu nhập và phải cắt giảm chi tiêu, hạn chế việc lên đời sản phẩm. Dòng sản phẩm cao cấp cũng chịu ảnh hưởng nhưng chưa nhiều vì tập khách hàng này ở quy mô nhỏ hơn nhiều về mặt số lượng so với tầm trung.

Đại diện của Thế Giới Di Động cũng cho biết, so với tháng 11/2023, doanh thu điện thoại di động trên toàn hệ thống đã giảm 12% trong tháng 12/2023. Nếu ở điều kiện kinh tế phát triển bình thường như các năm trước đây, doanh thu tháng 12 luôn hơn tháng 11. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, việc làm… nên ngành nào cũng giảm và bán lẻ điện thoại di động cũng tương tự.

Bà Phùng Phương, phụ trách truyền thông hệ thống Di Động Việt cũng thông tin, nếu như trước đây, doanh thu từ thị trường di động trong các tháng cuối năm tăng trưởng mạnh, đặc biệt là các dòng tầm trung có mức tăng ở thời điểm này 10-15%, thì hiện tại trong tháng 12, chỉ tăng trưởng từ 3-5% so với tháng trước.

Hy vọng vào mùa Tết

Theo đại diện Thế Giới Di Động, niềm hy vọng của thị trường sẽ đặt vào tháng 1 và tháng 2/2024. Đây là thời điểm cận Tết, sẽ có nhiều chương trình kích cầu như giảm giá, bên cạnh đó, xu hướng người dùng đổi điện thoại mới cũng sẽ tăng. Tuy nhiên, mặc dù khẳng định chắc chắn doanh thu sẽ tăng trưởng và tốt hơn tháng 12, vị đại diện này cũng không định lượng được so với các năm trước sẽ như thế nào.

Bà Phùng Phương cũng cho rằng, với tâm lý khách hàng sẽ chờ các chương trình khuyến mãi vào dịp Tết để mua điện thoại mới, nên doanh thu vào tháng cận Tết sẽ khả quan. Hiện sau khi tung ra các chương trình khuyến mãi vào dịp Tết dương lịch, hệ thống này cũng đang chuẩn bị các chương trình khuyến mãi phục vụ cho Tết Nguyên đán sắp tới.

Trong khi đó, FPT Shop đã bắt đầu triển khai chương trình ‘Tết siêu sale hết’, từ ngày 28/12/2023 – 29/02/2024. Rất nhiều dòng điện thoại di động sẽ có các chương trình giảm giá và ưu đãi mạnh, chẳng hạn như iPhone 15 series giảm đến 2.000.000 đồng hoặc trả góp lãi suất 0% kèm bảo hành 2 năm. Với những khách hàng chọn mua sản phẩm bằng hình thức thu cũ đổi mới qua Chợ Tốt sẽ được giảm thêm 1.500.000 đồng.

Ngoài ra, một số sản phẩm tiêu biểu khác cũng đang có mức giảm giá sâu, iPhone 14 Pro Max 256GB giảm ngay 4.000.000 đồng; iPhone 13 128GB giảm ngay 3.000.000 đồng, chỉ còn 15.990.000 đồng

Hệ thống này cũng dành ưu đãi đặc biệt cho các sản phẩm điện thoại Android. Cụ thể, Samsung Galaxy S22 5G 128GB giảm ngay 10.000.000 đồng, người dùng còn được hưởng đặc quyền trả góp lãi suất 0% với kỳ hạn lên đến 24 tháng. Khi mua điện thoại Honor 90 Lite khách hàng sẽ được giảm ngay 500.000 đồng, trả góp 0% cùng ưu đãi đặc quyền 1 đổi 1 trong 100 ngày chỉ có tại hệ thống này. Trong khi, các sản phẩm điện thoại thông minh đến từ thương hiệu Xiaomi như: Xiaomi Redmi 13C hay Xiaomi Redmi Note 12 cũng đang trên kệ sẽ được bán kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn.