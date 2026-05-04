Dù đã hơn 10 năm tuổi, Mercedes-Benz S-Class thế hệ thứ 6 (W222) vẫn được xem là chuẩn mực của sedan hạng sang. Tuy nhiên, trước sức hút của Mercedes-Maybach thế hệ mới (W223), không ít chủ xe muốn "lột xác" chiếc xe của mình nhưng lại ngại chi khoản tiền lên tới hàng chục triệu Rupee để đổi xe.

Chiếc Mercedes-Benz S-Class đời W222 được độ thành chiếc Mercedes-Maybach đời mới W223. Ảnh: Cartoq

Mới đây, đoạn video do Autorounders, một xưởng độ xe sang nổi tiếng tại Ấn Độ chia sẻ trên YouTube đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu xe. Video này ghi lại toàn bộ quá trình "biến hình" một chiếc Mercedes-Benz S-Class W222 đã hơn 10 năm tuổi thành Mercedes-Maybach S 580 thế hệ mới đang có giá bán khoảng 28 triệu Rupee (gần 8 tỷ đồng).

Theo đại diện Autorounders, đây là lần đầu tiên tại Ấn Độ một chiếc S-Class thế hệ W222 được nâng cấp toàn diện theo phong cách Maybach đời mới nhất. Trước đó, phần lớn các dự án tương tự chỉ áp dụng cho S-Class đời sâu hơn như W221.

Để đảm bảo độ hoàn thiện, đội ngũ kỹ thuật đã trực tiếp sang Trung Quốc kiểm tra nhà máy sản xuất body kit, đánh giá chất lượng và độ tương thích trước khi quyết định nhập về.

Các chi tiết độ đều được xưởng độ chọn lựa kỹ càng từ đối tác Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình

Về ngoại thất, hàng loạt chi tiết được thay mới hoàn toàn nhằm tái hiện diện mạo của chiếc Maybach chính hãng. Các hạng mục nâng cấp bao gồm nắp ca-pô, chắn bùn, cản trước, lưới tản nhiệt đặc trưng, cụm đèn pha LED, cùng logo và các chi tiết mạ chrome.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở phần cửa xe: lớp vỏ ngoài được thay đổi để lắp tay nắm cửa dạng thò thụt tự động, tương tự Maybach đời mới, nhưng vẫn giữ nguyên kết cấu an toàn nguyên bản.

Phần đuôi xe cũng được xử lý công phu khi phải hàn bổ sung lớp vỏ mới để lắp vừa cụm đèn hậu LED thiết kế đặc trưng của Maybach W223. Cửa cốp, cản sau và các chi tiết trang trí đều được thay đổi đồng bộ, đảm bảo tổng thể liền lạc, khó phân biệt với xe xuất xưởng chính hãng.

Để tăng độ "thật", chiếc sedan này còn được sơn phối màu hai tông màu là vàng champagne ở nửa trên và đen bóng ở nửa dưới kèm đường kẻ trang trí thủ công, đòi hỏi độ chính xác cao. Ngoài ra, xe còn được thay bộ mâm hợp kim nguyên khối kiểu Maybach.

Bên trong, ngoại trừ vô-lăng mới và bọc lại toàn bộ nội thất bằng da cao cấp, thiết kế tổng thể khoang lái vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, đại diện xưởng độ khẳng định nếu nhìn từ bên ngoài, rất khó để ai đó nhận ra chiếc sedan hạng sang này đã được độ lại thành Maybach.

Xét về tính kinh tế, việc độ lại xe sang đời cũ được đánh giá là lựa chọn hợp lý. Sau 7-10 năm sử dụng, nhiều mẫu xe hạng sang mất tới 70-80% giá trị.

Thay vì bán xe cũ và bỏ thêm rất nhiều tiền để mua xe mới, đầu tư một bộ body kit chất lượng cao và chọn gara uy tín giúp chủ xe làm mới diện mạo, nâng tầm trải nghiệm mà vẫn kiểm soát được chi phí. Với những ai đang sở hữu S-Class đời cũ, đây rõ ràng là phương án đáng cân nhắc.

Theo Cartoq

